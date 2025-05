Tres ampliaciones por menos de 100 euros que mejorarán muchísimo tu PC

Todos hemos ampliado en alguna ocasión nuestro PC para darle una segunda vida, pero no siempre es fácil decidir a qué componentes vamos a destinar nuestro presupuesto, sobre todo cuando este está muy ajustado, y cuando tenemos varias opciones de mejora a tener en cuenta que no queremos dejar de lado.

En este tema tengo un momento muy especial grabado en la memoria, cuando hice la primer ampliación de mi Pentium a 133 MHz. No tenía suficiente para montar una Voodoo 1, que era mi objetivo principal de hecho solo había podido ahorrar la mitad de lo que esta costaba en aquel momento, unas 20.000 pesetas (120 euros), así que al final tuve que buscar un plan B.

Había considerado comprar una Matrox Mystique de 4 MB, pero gracias a los medios de la época pude confirmar que no iba a ser una buena inversión para el precio que tenía, y al final opté por ampliar la memoria RAM y por comprar una S3 Virge 3D, una gráfica modesta que me acabó dando muchas alegrías, y que me permitió jugar a maravillas como Resident Evil 1 y 2, Final Fantasy VII y Motoracer con aceleración 3D.

Acerté por completo con esa ampliación, y desde entonces me volqué mucho en estudiar la situación del mercado tecnológico en cada momento y en descubrir cuáles podían ser las mejores opciones de actualización de un PC. También empezó mi pasión por las guías de componentes y de montaje de equipos, y me dio una base que me, con el paso de las décadas, me ha permitido escribir para todos vosotros.

Ampliar un PC no es complicado, si sabes qué debes priorizar

Eso es lo que aprendí hace ya casi 30 años, una lección que me quedó marcada a fuego, y que hoy quiero compartir con vosotros en este artículo, donde os voy a dejar tres ampliaciones que harán que vuestro PC mejore mucho, y que os costarán menos de 100 euros. He elegido esa cifra por una razón muy sencilla, y es que suele ser un presupuesto muy común para este tipo de actualizaciones.

Voy a ser muy claro hablando de cada ampliación, pero si os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

1.- Compra más RAM

La RAM es uno de los componentes más importantes de cualquier PC. Es un pilar fundamental, porque de él dependerá no solo el rendimiento de cosas tan básicas como el sistema operativo, sino que además este puede afectar al rendimiento de otros componentes, como la CPU y la GPU integrada en caso de que tengamos una, y definirá qué juegos y aplicaciones podemos utilizar y que cosas podemos y no podemos hacer.

Por ejemplo, si tenemos un PC con 8 GB de RAM no podremos jugar de forma óptima a juegos actuales, y algunos títulos directamente no funcionarán. El rendimiento de Windows 11 tampoco será del todo bueno, estaremos limitados en multitarea con dicho sistema operativo, y tareas de edición y ciertas herramientas profesionales tampoco funcionarán con esa cantidad de memoria.

Pasar de 8 GB a 32 GB de RAM puede transformar por completo nuestro PC, porque mejorará el rendimiento y porque puede abrirnos las puertas a aplicaciones y juegos que antes no nos funcionaban. También nos permitirá hacer cosas que antes no eran posibles en nuestro equipo por no tener suficiente memoria.

Una ampliación muy importante y muy económica a la que debemos dar prioridad si tenemos 8 GB de RAM o menos.

Recomendaciones

2.- Hazte con una unidad SSD NVMe PCIe

Cambiar un disco duro por un SSD es como pasar de la noche al día, es un cambio espectacular que hará que el rendimiento de nuestro PC mejore muchísimo. Estas unidades no solo son mucho más rápidas, sino que además tienen unos tiempos de acceso y unas latencias mucho más bajas, por lo que literalmente hacen que cualquier cosa instalada en ellos funcione mucho mejor.

Un disco duro puede funcionar a entre 100 y 200 MB/s, y su latencia se mide en milisegundos, mientras que un SSD puede trabajar a más de 10.000 MB/s, y su latencia se mide en microsegundos. La diferencia es abismal, ¿pero cómo me beneficia esto como usuario? Vamos a descubrirlo:

Reduce los tiempos de carga en juegos y aplicaciones.

Hace que el sistema operativo inicie más rápido, y que este el PC se apague en menos tiempo.

Mejora el rendimiento en juegos y aplicaciones que dependen de la unidad de almacenamiento para cargar assets.

Reduce las esperas en los tiempos de copia de datos y archivos a la unidad de almacenamiento.

Mejora significativamente la fluidez y reduce los tiempos en tareas creativas y de edición.

Si todavía tienes un disco duro no te lo pienses, debes cambiarte a un SSD cuanto antes. Esta debe ser tu prioridad, porque notarás una mejora gigantesca.

Recomendaciones

3.- Gráfica dedicada económica de segunda mano

Es una de las ampliaciones que más recomiendo a todos aquellos que quieren jugar, pero que por una razón u otra no pueden permitirse gastar cientos de euros en una tarjeta gráfica nueva dedicada, y que por eso se ven obligados a utilizar una GPU integrada.

El nivel mínimo para comprar una tarjeta gráfica dedicada nueva que sea realmente competente en juegos lo tenemos en la Radeon RX 6600, un modelo que suele costar entre 210 y 225 euros, dependiendo de las ofertas que encontremos. Esa cifra no está al alcance de todos los bolsillos, pero tranquilo, que el mercado de segunda mano tiene mucho que ofrecerte.

Con 100 euros puedes acceder a varios modelos de tarjetas gráficas de segunda mano, y cualquiera de ellas marcará una gran diferencia frente a una GPU integrada, tanto en juegos como en aplicaciones y herramientas profesionales. Eso sí, asegúrate de que tienes espacio en tu PC para montarla, que tu fuente de alimentación puede con ella, y de que ni tu placa base ni tu procesador son tan viejos como para hacerle un cuello de botella.

Recomendaciones

GeForce GTX 1660 SUPER con 6 GB desde 60-70 euros.

GeForce RTX 2060 con 6 GB desde 90-100 euros.

¿Qué puedo hacer si necesito ampliar varios componentes de mi PC y tengo 100 euros?

Si te encuentras en esta situación, lo más recomendable es que repartas el presupuesto siguiendo un orden de prioridad muy claro:

Si tienes 8 GB o menos y un disco duro amplía la RAM y monta un SSD. Podrás hacerlo por menos de 100 euros si adquieres un kit de RAM de 16 GB (2 x 8 GB) y un SSD de 1 TB de capacidad. En caso de que necesites ampliar la tarjeta gráfica y la RAM no hay problema, podrías montar una GeForce GTX 1660 SUPER y 16 GB de RAM por 100 euros si tienes un poco de suerte con el precio de la gráfica. Si necesitas cambiar los tres componentes tendrás que ahorrar un poco más, salvo que estés dispuesto en apurar y comprar una tarjeta gráfica de segunda mano de una gama inferior, y mucho más barata.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.