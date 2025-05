RyTuneX es una aplicación gratuita y de código abierto destinada al mantenimiento de Windows. Una herramienta ‘todo en uno’ que permite optimizar el sistema para mejorar su rendimiento y también personalizar varios de sus apartados incluyendo la gestión del terrible Bloatware, la privacidad y otros.

La colección de herramientas de mantenimiento de Windows no deja de aumentar y es lógico. Los sistemas operativos de Microsoft se entregan infladísimos con software y servicios inútiles para la gran mayoría, por no hablar de la publicidad o la telemetría. Tampoco destacan por su capacidad de personalización y la firma de Redmond no lo facilita. Es posible hacerlo usando herramientas internas, pero son opciones avanzadas como el registro o las políticas de uso que no están al alcance de todos.

Características de RyTuneX

Aplicaciones como la que nos ocupa facilitan la tarea con interfaz gráfica y un desarrollo basado en el framework WinUI 3 que permite el acceso a varios grupos de tareas:

Optimización del rendimiento.

Eliminación de aplicaciones no deseadas.

Mejora de la privacidad.

Administración de las características de Windows.

Cambio de las opciones de red.

Información detallada de los componentes de hardware.

La última versión de RyTuneX (1.3.2) acaba de lanzarse esta semana y además de la habitual solución de errores conocidos, incluye mejoras menores como un nuevo método más rápido y confiable para desinstalar el navegador Edge y eliminar la insistencia de Microsoft en volverlo a instalar con cada actualización o desactivar la opción de ‘recomendados’ en el menú de inicio, una de esas opciones molestas que no sabemos quién entendió que podía ser útil. A pesar de su potencia, la interfaz es clara y sencilla como verás en la imagen:

Instalación de RyTuneX

Tienes varias opciones para instalar esta aplicación. Si te manejas con la consola de Windows es tan simple como abrir una sesión de la Terminal (botón derecho del ratón sobre el botón del menú de inicio) y lanzar el comando winget install rytunex

Otra opción es acceder a su página web (u página de GitHub) y descargar el archivo ZIP, descomprimir e instalar con el ejecutable. RyTuneX funciona en Windows 10 y Windows 11. Nada más iniciarse, la aplicación recomienda crear un punto de restauración y debes hacerlo para solventar cualquier error que pudiera producirse ante los cambios que realiza esta herramienta, otra que añadimos para prueba en el arsenal de herramientas de terceros para optimización y personalización de Windows.