Nintendo Switch 2 reservará menos recursos al sistema operativo

La esperadísima Switch 2 aún no ha llegado al mercado, pero los rumores en torno a su arquitectura interna no cesan. Y no es casualidad. En un dispositivo portátil, donde cada ciclo de CPU y cada megabyte de memoria cuentan, incluso pequeños ajustes pueden marcar una diferencia real. A escasos días de su lanzamiento mundial, previsto para el próximo 5 de junio, surgen nuevas informaciones que apuntan a una mejora en la eficiencia del sistema operativo de la consola, que podría traducirse en más recursos disponibles para los juegos.

Según declaraciones del usuario “MattAgain” en los foros de Famiboards —una figura conocida en entornos de desarrollo y filtraciones creíbles—, Nintendo estaría trabajando para reducir el consumo de recursos del sistema operativo a solo 1 núcleo de CPU y 2 GB de RAM. Actualmente, el SDK de desarrollo reserva 2 núcleos y 3 GB de RAM para el sistema, una configuración que, aunque funcional, deja menos margen de maniobra a los desarrolladores a la hora de aprovechar el potencial del hardware.

La filtración, que debe tomarse como un rumor a falta de confirmación oficial, sugiere que se está avanzando hacia una configuración más ligera que liberaría un núcleo adicional de CPU y 1 GB más de memoria para uso directo de los juegos. Este cambio no es menor, ya que en contextos de hardware limitado —como el de una consola portátil— una diferencia de ese calibre puede afectar directamente a la complejidad de las escenas, la calidad gráfica o la estabilidad de fotogramas.

Parte del uso actual de recursos está destinado a gestionar funciones como GameChat, el nuevo sistema de comunicación interna de la consola. Según Digital Foundry, el SDK ya permite simular el uso de esta función sin necesidad de una sesión activa, lo que indicaría que Nintendo está testeando múltiples escenarios para garantizar su funcionamiento sin comprometer el rendimiento global.

A pesar de estas limitaciones iniciales, lo mostrado hasta ahora en títulos como Cyberpunk 2077, previsto como uno de los juegos de lanzamiento, sugiere que la Nintendo Switch 2 está en condiciones de ejecutar títulos exigentes con resultados equiparables a los de consolas anteriores y competidores portátiles como la Steam Deck. Esto sin tener aún acceso a la totalidad de los recursos potenciales del sistema.

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente este reajuste en la gestión de CPU y RAM, el momento no podría ser más oportuno. Con el lanzamiento tan cercano, cualquier mejora en la eficiencia interna que no implique cambios de hardware sería una excelente carta de presentación adicional para una consola que ya llega con altas expectativas.

Esta clase de optimizaciones internas nos recuerdan que el diseño de una consola no se define solo por sus especificaciones brutas. La diferencia entre una experiencia fluida y otra limitada muchas veces se juega en el terreno menos visible: la gestión del sistema, las capas de software y el margen real que se le da al juego para respirar. ¿Será esta una de las claves que le permita a la Switch 2 mantenerse competitiva en el ecosistema híbrido actual? Estamos a punto de averiguarlo.

