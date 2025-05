Todos los juegos de Nintendo Switch 2 en el lanzamiento

La espera está llegando a su fin y la próxima semana Nintendo pondrá en el mercado su nueva consola de videojuegos. Son decenas los artículos que le hemos dedicado a desentrañar sus características, pero como una consola está creada para jugar, hoy queríamos recordarte los juegos que estarán disponibles para la consola.

Juegos de Nintendo Switch 2

Serán 23 los juegos disponibles en el lanzamiento el 5 de junio. Aunque son nuevos para la consola, la mayor parte del catálogo de lanzamiento de Switch 2 son títulos que se lanzaron hace tiempo para otras consolas. Como estaba anunciado, el Mario Kart World será el único título desarrollado por Nintendo en exclusiva para el lanzamiento de la Switch 2.

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga’s Ambition Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2

Survival Kids

Yakuza 0 Director’s Cut

Además de los anteriores, los miembros de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión también tendrán acceso a juegos seleccionados de GameCube como parte del servicio Nintendo Classics. Los tres primeros serán F-Zero GX , The Legend of Zelda: The Wind Waker y Soulcalibur II.

Más juegos en 2025

Nintendo irá sumando juegos al catálogo de la Switch a lo largo de 2025. Algunos de los más esperados, tanto propios como de terceros son:

Donkey Kong Bananza | July 17, 2025

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition | July 24, 2025

Star Wars Outlaws | September 4, 2025

Daemon X Machina: Titanic Scion | September 5, 2025

Drag x Drive | Summer 2025

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | Winter 2025

Elden Ring Tarnished Edition | 2025

Kirby Air Riders | 2025

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition | 2025

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | 2025

Juegos compatibles

Nintendo confirmó la retrocompatibilidad de una buena parte de los juegos lanzados para la Switch original, tanto en formato físico como digital. Ello quiere decir que los compradores de la Switch 2 que ya tuvieran la original, podrán añadir centenares de títulos que tengan en su biblioteca. Para apoyar la compatibilidad, algunos de los grandes juegos de Nintendo recibirán actualizaciones gratuitas el 5 de junio para mejorar la experiencia.

Nintendo puede presumir de tener uno de los grados de fidelidad más elevados de la industria y la compañía apuesta a que muchos usuarios de la Switch original comprarán el nuevo modelo. Para ello está facilitando la transición, ya que se podrá transferir juegos, datos de guardado y ajustes directamente a la nueva consola. Además, se podrá seguir jugando a los títulos compatibles y seguir utilizando los mandos de dicha consola de manera inalámbrica. Por supuesto, los suscriptores del servicio Switch Online podrán seguir usándolo en la Switch 2.