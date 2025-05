Half-Life 3 será el esperado final de la saga, posibles requisitos

Todavía no ha sido anunciado, pero los rumores sobre Half-Life 3 se han vuelto tan intensos que ya es difícil pasarlos por alto. En teoría, Valve podría presentar este juego antes de terminar el año, y su lanzamiento se produciría en 2026. Nada de lo dicho está confirmado, así que vamos a tomarlo con cautela, porque no sería la primera vez que un rumor sobre este juego no se cumple.

La información que tenemos ahora mismo dice que Half-Life 3 será el cierre de la franquicia, algo que ya estaba previsto inicialmente, porque esta fue concebida como una trilogía, y que no se lanzarán más juegos dentro de la saga, al menos no dentro de su historia original. Con esto quiero decir que Valve podría seguir lanzando «spin-offs» al estilo de Half-Life: Alyx, por ejemplo.

Valve ya tendría decidido cuál será el destino de todos los personajes de Half-Life, y los rumores dicen que no nos vamos a encontrar con un final feliz, ya que se da por hecho la muerte de Gordon Freeman y un destino dudoso para la humanidad, que no sería capaz de vencer el yugo impuesto por los Combine.

Qué requisitos podría tener Half-Life 3

Este nuevo juego debería utilizar el Source Engine 2 de Valve, que es el mismo motor gráfico que hemos visto en Half-Life: Alyx, lo que significa que sus requisitos podrían ser muy parecidos. Gracias a esta información puedo compartir con vosotros una estimación de cuáles podrían ser las exigencias de Half-Life 3 a nivel de hardware.

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 5 2500X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 5500 XT con 8 GB.

Unidad de almacenamiento SSD con 100 GB+ libres.

Esta configuración debería ser suficiente para poder jugarlo en 1080 con calidad baja.

Requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 5 7600X. Seis núcleos y doce hilos.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT.

Unidad de almacenamiento SSD con 100 GB+ libres.

Con este hardware deberíamos poder jugar en 1440p con calidad alta y una buena fluidez.

Cuándo llegaría Half-Life 3

Se rumorea que Valve tiene pensado presentarlo a finales de este año, y que su lanzamiento debería producirse en algún momento de 2026. No está claro si el juego llegará a consolas, o si será una exclusiva de PC como Half-Life Alyx. Valve tiene la última palabra en este sentido, así que habrá que esperar.

Si Valve lanza de verdad Half-Life 3 hará felices a millones de jugadores, especialmente a aquellos que jugamos a Half-Life 2 y a sus episodios en el momento de su lanzamiento, y que llevamos más de dos décadas esperando un final digno para la franquicia.