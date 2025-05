La IA Copilot de Xbox se expande a móviles

Desde que Microsoft anunció su intención de llevar la inteligencia artificial al corazón de la experiencia Xbox, estaba claro que Copilot jugaría un papel central. Ahora, con su llegada a las aplicaciones móviles de Xbox en iOS y Android, el asistente da un paso más allá: se convierte en una herramienta cotidiana para el jugador, diseñada no solo para acompañar, sino para intervenir de forma útil y contextual, incluso desde fuera de la consola.

En fase beta y disponible por ahora en países como Estados Unidos, Australia y Japón, Xbox Copilot permite a los usuarios hacer mucho más que consultar logros o gestionar descargas. Su interfaz se basa en un chatbot al que se le puede asignar una voz personalizada y que responde en tiempo real a nuestras consultas, ayudando a elegir juegos basados en el historial, ofreciendo trucos y guías según el progreso y facilitando interacciones directas con la consola desde el móvil.

Microsoft no oculta sus ambiciones. Taylor O’Malley, director de programas en Xbox, ha explicado que la meta es crear una experiencia donde Copilot actúe como un auténtico compañero de juego, siempre presente pero nunca intrusivo, capaz de entender el contexto y adaptarse al estilo de cada jugador. Una visión que, en el largo plazo, apunta incluso a convertirlo en una suerte de entrenador digital con capacidad para analizar partidas y proponer estrategias, como ya se ha empezado a explorar en juegos como Overwatch 2 y Minecraft.

Esto, como decía antes, no nos pilla por sorpresa, pues ya en marzo los de Redmond adelantaron sus planes para que su cada vez más omnipresente IA diera también el salto a su plataforma de gaming. Entonces parecía un complemento al estilo de Clippy, pero con esteroides. Ahora se perfila más bien como un asistente transversal, que integra las funcionalidades ya vistas en Windows o Microsoft 365, pero aplicadas con lógica gamer: facilitar la continuidad entre sesiones, orientar al jugador, gestionar las descargas y, sobre todo, acompañar sin interferir.

Las primeras pruebas públicas ya dejan ver una integración sólida con la app de Xbox, ofreciendo incluso opciones como iniciar instalaciones remotas, recibir alertas sobre eventos dentro de los juegos favoritos o, sencillamente, obtener recomendaciones personalizadas que realmente tengan sentido. No se trata de IA por la IA, sino de una herramienta enfocada en la experiencia del usuario.

No hay aún fecha para un despliegue más amplio, pero todo apunta a que Copilot será una pieza clave en la visión de futuro que Microsoft tiene para Xbox. Una visión en la que el PC o la consola ya no son un dispositivo aislado, sino parte de un ecosistema conectado, inteligente y centrado en el jugador. Y si el asistente cumple sus promesas, no será solo un copiloto. Podría convertirse en el verdadero compañero de ruta para una nueva forma de jugar.

