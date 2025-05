Cyberpunk 2 entra en preproducción

Cyberpunk 2 es, por ahora, poco más que una promesa en el horizonte, pero su sola mención ya basta para reactivar la imaginación de quienes se sumergieron en los callejones y neones de Night City. Porque hay juegos que no solo se juegan: se recuerdan, se redimen y, con el tiempo, se reclaman una segunda vida.

CD Projekt RED ha confirmado que la secuela de Cyberpunk 2077 ha entrado oficialmente en fase de preproducción. Conocido hasta ahora con el nombre en clave Project Orion, este nuevo título comienza a tomar forma en los estudios de la compañía en Boston y Vancouver, con un equipo de 96 desarrolladores ya asignados, una cifra que crecerá en los próximos meses. En esta fase se trazan las líneas maestras del proyecto: el diseño del universo, los pilares narrativos, la arquitectura técnica y los primeros prototipos jugables.

Lo interesante no es solo lo que viene, sino lo que arrastra. El primer Cyberpunk fue uno de los lanzamientos más esperados —y también más polémicos— de su generación. Su llegada en 2020 estuvo marcada por un estreno accidentado, plagado de errores técnicos y una ejecución fallida en consolas que empañó un desarrollo tan ambicioso como irregular. La reputación del estudio sufrió un golpe duro, y muchos pusieron en duda su capacidad para redimirse. Sin embargo, esa redención llegó, lenta pero segura: múltiples actualizaciones, el parche 2.0 y, finalmente, Phantom Liberty convirtieron al juego en la experiencia que se había prometido desde un inicio. El resultado: más de 30 millones de copias vendidas y una comunidad que volvió a confiar en la visión de CD Projekt RED.

Que ahora se anuncie la entrada en preproducción de Cyberpunk 2 no es solo una cuestión técnica, sino también simbólica. Es un paso adelante en un proceso que, tras lo vivido, requiere más transparencia y realismo. Aunque el estudio no ha confirmado ventanas de lanzamiento, se especula que el título no llegará hasta finales de esta década o, más probablemente, a principios de la próxima. Este nuevo proyecto buscará no solo expandir el universo narrativo del original, sino también reformular sus mecánicas, su IA, sus sistemas de juego y su fidelidad técnica. A diferencia del desarrollo anterior, que arrancó sobre Red Engine, Project Orion se construirá desde el principio sobre Unreal Engine 5, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades de escala, simulación y rendimiento.

En paralelo, CD Projekt RED mantiene en producción activa el nuevo título de la saga The Witcher, parte de una trilogía que pretende renovar su otro gran universo. El estudio ha dejado claro que trabajarán en ambos frentes de forma escalonada, priorizando la solidez sobre la velocidad, conscientes de que su credibilidad se juega mucho en cada nuevo anuncio.

Mientras tanto, Cyberpunk 2077 sigue consolidándose como una propiedad activa. La versión definitiva del juego base, con todo su contenido adicional, se prepara para llegar a Nintendo Switch 2 este mismo mes de junio, acompañando al lanzamiento de la nueva consola con un port que, por lo que hemos visto, demuestra la solvencia técnica del nuevo hardware de Nintendo.

La entrada de Cyberpunk 2 en preproducción marca el inicio de una nueva etapa, no solo para CD Projekt RED, sino también para los jugadores que aún creen en los universos complejos, en las historias adultas y en los mundos donde cada decisión cuenta. Esta vez, eso sí, no hay margen para promesas vacías: lo que está en juego es algo más que el éxito de un título, es la consolidación de una segunda oportunidad.