Un detenido por grabar a mujeres con sus gafas Ray-Ban Meta

Ray-Ban Meta. No hace tanto tiempo, esas dos palabras evocaban una promesa de futuro: dispositivos que integran lo digital con lo cotidiano, la visión aumentada con el día a día. Pero hay días en que el futuro no llega en forma de progreso, sino como un reflejo incómodo de nuestras carencias como sociedad. Y es que a veces, más que ver el mundo de nuevas maneras, lo usamos para mirarlo sin ser vistos.

Recientemente, se ha conocido que un hombre fue detenido en Barcelona por utilizar unas gafas inteligentes para grabar a mujeres sin su consentimiento. Lejos de tratarse de un uso casual o aislado, las grabaciones formaban parte de un supuesto curso de “técnicas de seducción”, un producto comercial que instrumentalizaba el espionaje como método pedagógico. Las gafas implicadas eran las Ray-Ban Meta, un dispositivo que permite registrar vídeo y audio de manera discreta, casi imperceptible para quienes rodean al usuario.

Estas gafas, fruto de la colaboración entre Meta y Luxottica, integran una cámara en la montura, sincronización con el smartphone, comandos por voz y capacidad de transmisión en redes sociales. Aunque incluyen una luz LED que indica cuándo están grabando, esta señal es fácilmente ignorada o malinterpretada en entornos reales. En el caso que nos ocupa, esa sutileza fue utilizada como ventaja para vulnerar la intimidad de decenas —quizás centenares— de mujeres, muchas de las cuales aún no son conscientes de haber sido grabadas.

El incidente no plantea solo preguntas sobre la moralidad del acto, sino sobre el vacío legal que deja la tecnología cuando se mueve más rápido que la normativa. Si bien en España no es ilegal grabar en espacios públicos, hacerlo con fines sexuales o sin informar claramente puede constituir un delito, especialmente si se difunden las imágenes o se lucran con ellas. El uso de estos dispositivos en contextos como este obliga a repensar tanto el diseño de las tecnologías como los mecanismos legales para proteger la privacidad individual.

Las autoridades, tras la detención, han incautado equipos y material audiovisual y están analizando su contenido. El objetivo es identificar a las víctimas y establecer si hubo complicidad o una red detrás de la creación del curso. También se está valorando el tipo de cargos que se podrían imputar, que van desde la vulneración de la intimidad hasta delitos contra la libertad sexual, dependiendo del contenido y la intención de uso de las grabaciones.

En este punto, conviene recordar que la innovación no es neutra: está atravesada por las decisiones de diseño, por los usos sociales y por las omisiones legales. Las Ray-Ban Meta, como otros dispositivos “inteligentes”, están llamados a transformar la forma en que interactuamos con el entorno. Pero en ausencia de regulaciones claras o limitaciones técnicas más visibles, pueden acabar siendo herramientas de control antes que de comunicación.

No todo lo que puede captarse merece ser capturado, y no toda mirada es inocente solo porque venga envuelta en tecnología. Lo que este caso revela, más allá de su gravedad específica, es una urgencia mayor: la de mirar más de cerca no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos y por qué. Porque incluso tras unas lentes oscuras, sigue habiendo una responsabilidad que no puede esquivarse.

