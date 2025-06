RTVE Play. Dos palabras que condensan el esfuerzo de la radiotelevisión pública por adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia. En una era dominada por las plataformas privadas, donde la atención se compra y se vende con anuncios, RTVE Play pretende ser algo distinto: un espacio público en el ecosistema digital. Pero ese ideal también tiene límites. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de establecer uno muy claro.

En una resolución reciente, la CNMC ha confirmado que RTVE Play no podrá incluir publicidad comercial en su catálogo de contenidos. La plataforma de streaming de la Corporación de Radio y Televisión Española deberá regirse por las mismas restricciones que ya afectan a sus canales de televisión. En esencia, esto significa que su sostenimiento no podrá apoyarse en ingresos publicitarios, salvo en casos muy concretos y definidos legalmente.

El origen de esta resolución está en una consulta planteada por la propia RTVE el pasado mes de marzo. La corporación quería saber si el marco legal actual permitía incluir comunicaciones comerciales en sus servicios bajo demanda. La CNMC ha sido tajante: tanto la Ley de Financiación de RTVE como la Ley General de Comunicación Audiovisual no distinguen entre los distintos formatos de emisión. Por tanto, las limitaciones aplican tanto al directo como al contenido disponible en streaming.

Eso sí, existen algunas excepciones. RTVE Play podrá incluir patrocinios, siempre que se encuadren dentro de su misión de servicio público. Se permiten, por ejemplo, en retransmisiones deportivas o culturales y en programas específicos, pero con la condición de que estas aportaciones económicas se destinen a financiar la adquisición o la producción de dichos contenidos. La publicidad tradicional, como la que se observa en plataformas como YouTube o Twitch, queda fuera del alcance legal de RTVE.

Esta decisión introduce un desafío para el desarrollo de RTVE Play. Mientras que otras plataformas públicas en Europa experimentan modelos híbridos o adoptan fórmulas de financiación mixta, RTVE deberá continuar apostando por su modelo de servicio sin publicidad directa, incluso en el entorno digital. Esto limita sus herramientas para competir por audiencias jóvenes, habituadas a contenidos gratuitos sostenidos por anunciantes.

Pero también subraya una línea ética importante: la que separa a los medios públicos de las lógicas puramente comerciales. En un mercado audiovisual donde todo parece estar en venta —desde los espacios de consumo hasta las recomendaciones algorítmicas—, decisiones como esta recuerdan que hay espacios que deben mantenerse libres de ese condicionamiento.

Quizás RTVE Play no tenga anuncios entre capítulos, ni banners de productos al margen de sus programas. Y tal vez eso, lejos de ser una desventaja, sea su mayor virtud: un refugio donde los contenidos no estén mediatizados por el clic, sino por su valor informativo, cultural o social. Un recordatorio de que lo público también puede tener cabida en la pantalla, aunque el modelo de negocio no siga las reglas del mercado.

Más información