Haunted Chocolatier ya tiene una (amplia) ventana de lanzamiento

A veces, los mundos más sabrosos no nacen de la prisa, sino del anhelo contenido, de ese trabajo que se cocina a fuego lento y que, por su propia naturaleza, exige ser elaborado en secreto. Haunted Chocolatier, el próximo juego de Eric Barone —más conocido como ConcernedApe— se mantiene como una promesa difusa pero firme, una silueta en la penumbra de la luna que, aunque todavía sin fecha de lanzamiento concreta, empieza a perfilarse dentro de un horizonte posible.

El creador de Stardew Valley no quiere que su legado se quede anclado a una sola obra. De ahí nace Haunted Chocolatier, un proyecto que conserva ciertas bases de gestión y simulación, pero que busca ser otra cosa. Según Barone, esta vez el foco apunta a lo fantástico, lo misterioso y lo nocturno. Si su primer éxito canalizaba la energía del sol, este nuevo título lo hace con la de la luna. La decisión de convertirnos en maestros chocolateros dentro de un castillo embrujado poblado por fantasmas no viene de una lógica tradicional, sino del mismo impulso creativo que inspiró su ópera prima: crear algo divertido, intuitivo y sorprendente.

El ciclo de juego gira en torno a tres verbos esenciales: recolectar, fabricar y vender. Pero bajo esa estructura se esconde un sistema que pretende ser más flexible y creativo. El proceso de fabricación de chocolates, por ejemplo, puede adoptar rutas convencionales o más caprichosas, pensadas tanto para quienes disfrutan optimizando como para los que prefieren seguir la intuición. A esto se suma un combate más elaborado que en Stardew Valley, con mecánicas como escudos y aturdimientos, pensado para ofrecer variedad de estilos sin sacrificar profundidad. Todo —desde la programación en C# hasta el arte— lo está desarrollando él solo, replicando el método de trabajo que ya le funcionó antes.

Sin embargo, el avance no ha sido lineal. Aunque Barone completó un «vertical slice» —una especie de maqueta funcional del juego— y asegura que los cimientos están colocados, el desarrollo se ha visto ralentizado. El principal motivo ha sido su trabajo en la versión 1.6 de Stardew Valley, una actualización que inicialmente debía reducirse a una mejora en el sistema de plugins, pero que terminó siendo muchísimo más. La corrección de errores y los ports posteriores han dejado a Haunted Chocolatier acumulando polvo en el estante, como él mismo lo expresó.

Pese a ello, ha ofrecido una pista. No hay fecha, ni año, ni estación; pero sí una ventana. Su esperanza es que el juego esté listo en los próximos cinco años. No habrá acceso anticipado, ni pre-órdenes, ni crowdfunding: Haunted Chocolatier no saldrá hasta que esté completo y Barone esté totalmente satisfecho con el resultado. Su nivel de exigencia personal es elevado, y la presión del éxito anterior no ha hecho más que intensificarla. Aun así, asegura tener «100% de fe» en su visión y en que logrará una experiencia memorable.

La comunicación con su comunidad sigue el patrón del desarrollo: lenta, intermitente, casi ritual. Publica cuando siente que tiene algo digno que mostrar, y prefiere el silencio a la sobreexposición. Para Barone, desvelar demasiado pronto sería despojar al jugador del misterio, de esa emoción que proviene del descubrimiento genuino. Las capturas que ha mostrado hasta ahora son provisionales, partes de una obra que todavía está en formación.

Mientras tanto, quienes esperamos este nuevo viaje hacia lo mágico solo podemos confiar en el tiempo y en el oficio de quien ya demostró saber construir universos desde cero. El castillo de Haunted Chocolatier sigue oculto entre sombras, pero sabemos que está ahí, creciendo en cada línea de código que su autor escribe en la soledad de su escritorio. Cuando por fin se abra la puerta, será porque el hechizo está completo.

