Google presentará los Pixel 10 el 13 de agosto

Hace ya meses que esperamos la llegada de los Pixel 10, la nueva generación de los smartphones de Google. Concretamente, los más ansiosos (ya sea por informar sobre ellos y/o por tenerlos en sus manos), desde el 13 de agosto de 2024, fecha elegida por los del buscador el año pasado para presentar la, aún, generación actual de sus dispositivos. Y, por lo que parece, a Google le debió gustar esa fecha, pues todo apunta a que la van a repetir este año.

No es oficial, empiezo aclarando eso, pero según informa Android Headlines, la presentación de la generación Pixel 10 tendrá lugar el miércoles 13 de agosto de 2025, justo un año después de que lo hicieran los Pixel 9. Y, también según la información con la que cuenta dicho medio, y que además en este caso se sostiene en lo que hemos visto en ocasiones anteriores, será posible realizar reservas de todos los modelos presentados desde ese mismo momento, aunque la disponibilidad no será inmediata.

Ahora bien, si esto te ha dejado preocupado, la buena noticia es que la espera no se hará demasiado larga, pues las primeras unidades empezarán a servirse tan solo una semana después, el miércoles 20 de agosto. Y en este caso, de nuevo recordando como ha procedido Google en años anteriores, podemos extrapolar esa información, que en principio se centra en Estados Unidos, a otros mercados internacionales, entre ellos, claro, el español. No obstante, lo recuerdo, esto es una especulación por encima de una filtración, por lo que no debes darla por segura.

La gran novedad de la generación Pixel 10 con respecto a sus predecesoras es que, como ya te adelantábamos antes incluso del lanzamiento de los Pixel 9, Google ha cambiado de proveedor para el SoC que gobernará esta nueva generación, dando el salto a TSMC, encargada de producir el esperado Tensor G5, un chip que apunta a marcar diferencias con los manufacturados por Samsung. Y es que sí, es cierto que los integrados de los Pixel nunca se han centrado en la fuerza bruta, y que desde hace años tienen el foco en la IA, pero aún así hay razones para esperar un salto significativo en lo referido a su rendimiento y optimización.

También sabemos que la generación, en su totalidad, se compondrá de cinco modelos (cada uno con sus variantes de color y/o almacenamiento), Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10a (que será lanzado entre febrero y abril del año que viene) y, claro, Pixel 10 Fold, el plegable que, a cada generación, va llegando a nuevos mercados. Y que me perdonen quienes piensan que este factor de forma no es algo especialmente relevante, pero igual que he hecho en ocasiones anteriores (sin éxito, como es ostensiblemente visible), aprovecho para pedirle a Google que, finalmente, se anime a traer su plegable al mercado español.

Pero dejo atrás la carta a los Reyes Magos para dedicar un momento a reflexionar sobre lo simbólico de esta generación. El 10 es un número redondo, solo tenemos que recordar lo que hizo Apple cuando el iPhone alcanzó dicha generación. Y, en este caso, tenemos la convergencia del cambio de fabricante del SoC, la gran evolución de Gemini y la IA en el último año, y la imagen cada vez más consolidada de los smartphones de la casa. Si lo han hecho bien, y hay bastantes mimbres para que así sea, podemos estar cerca de una generación que marque un salto para los Pixel. Y eso será una excelente noticia.