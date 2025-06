Sony ha presentado por sorpresa un nuevo periférico cuyo nombre en código es Project Defiant. Y es novedoso ya que será el primer joystick de lucha inalámbrico oficial de PlayStation.

Sony celebró anoche su evento PlayStation State of Play para presentar los avances de los juegos más importantes que llegarán a la plataforma, como Ghost of Yōtei, Silent Hill F, Pragmata, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, una remasterización del Final Fantasy Tactics original, un nuevo juego del universo de James Bond: 007 First Light o más niveles para Astro Bot. Tienes todos los trailers en los portales oficiales de PlayStation en YouTube o Twitch.

Si los juegos eran los esperables, no podemos decir lo mismo del periférico que nos ocupa y que, bueno, a falta de la esperadísima consola portátil de la marca, al menos aporta novedad a un género importante. En el mismo evento, fue anunciada la remasterización del Mortal Kombat: Legacy Collection y seguramente su lanzamiento también marque la llegada del periférico. Otro de los juegos de lucha presentados fue el Marvel Tokon: Fighting Soul, un nuevo juego de lucha 4v4 de Arc System Works.

Cómo es el Project Defiant

El periférico está en desarrollo y pronto se anunciará su nombre definitivo. Se lanzará en 2026 y funcionará en las PS5 y también en PCs. El mando luce el característico diseño blanco y negro de la PS5 e incluye un joystick digital y la botonera correspondiente con interruptores mecánicos.

También incluirá un pequeño panel táctil como el que se encuentra en el controlador DualSense de la marca y usará la tecnología propietaria PlayStation Link para ofrecer una latencia ultra baja cuando se conecte de manera inalámbrica. Decir que también podrá funcionar con cable conectado a un puerto USB Tipo-C incluido.

Sony incluirá una funda de transporte de tipo bandolera para facilitar el transporte de este periférico Project Defiant, novedoso por ser el primer mando inalámbrico oficial de PlayStation para juegos de lucha.

Sí; era raro que Sony no tuviera nada como esto en su catálogo oficial. Pero también que no haya lanzado todavía una máquina de mano para juegos y competir así en la era actual de consolas portátiles.