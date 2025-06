Precio del Samsung Galaxy Z Flip7 FE, más barato de lo esperado

Samsung está preparando un evento especial para el mes de julio donde, casi con total seguridad, conoceremos todos los detalles del Galaxy Z Flip7 FE, incluido el precio final de venta. He hecho hincapié en el precio porque este será, sin duda, el mayor atractivo de ese nuevo smartphone.

La familia de smartphones plegables de Samsung tiene un problema muy claro, el precio de venta. Por lo general son modelos muy caros con precios que se alejan del consumidor medio, y esto ha sido lo que ha acabado limitando su alcance en el mercado de consumo general, y sus ventas.

Samsung lo sabe, es consciente de que el precio actúa como barrera, y por eso ha decidido dar forma al Galaxy Z Flip7 FE, un smarpthone que mantendrá todas las claves de un smartphone plegable, pero con algunos sacrificios a nivel de hardware para reducir costes de producción y bajar de esta manera el precio final de venta.

Qué precio tendrá el Galaxy Z Flip7 FE

Según fuentes surcoreanas va a costar 645 euros al cambio. Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que ese vaya a ser el precio final en España, solo es el resultado de convertir el precio del terminal de wones surcoreanos a euros.

En España, y tras aplicar impuestos, es muy probable que su precio acabe rondando los 799 euros, una cifra que lo colocaría en competencia directa con el Motorola Razr 60 Ultra, ya que este terminal se puede comprar ahora mismo en oferta por 803,48 euros.

Por ese dinero, el smartphone de Motorola ofrece un valor muy superior, ya que tiene 12 GB de RAM y 512 GB de capacidad de almacenamiento, pero como he dicho se trata de una oferta temporal, y su precio normal es de 1.199 euros.

El Galaxy Z Flip7 FE estará configurado con un SoC Exynos 2400e, tendrá 8 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Por diseño y prestaciones se espera que resulte, en general, un modelo muy parecido al Galaxy Z Flip5, lanzado en 2023.

Con este terminal Samsung podrá llegar a un mayor número de usuarios, y le vendrá bien para dar salida a componentes de generaciones anteriores y limpiar stock sin perder dinero. ¿Valdrá la pena? Quién sabe, hasta que no lo veamos no podremos opinar, pero con la competencia de Motorola con sus Razr, y el buen precio de estos, está claro que Samsung no lo va a tener nada fácil.