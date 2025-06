Nintendo Switch 2 ha llegado en 2025 con hardware de 2020

Nintendo Switch 2 ya está disponible, y como era de esperar no han tardado en aparecer los primeros análisis y despieces completos de la consola. Muchos medios que han podido probarla la han valorado de una forma muy positiva, pero en los análisis técnicos de verdad que están empezando a aparecer vemos críticas importantes que se dirigen sobre todo contra el hardware que ha montado Nintendo.

No se trata de discutir si Nintendo innova o si me gusta más o menos por ser de esta compañía, se trata de valorar lo que ofrece la consola de forma imparcial. En este sentido, uno de los grandes puntos débiles de Nintendo Switch 2 es sin duda su pantalla. El brillo máximo que tiene es de 450 nits, y como tiene un panel LCD no es capaz de representar bien el color negro debido a la retroiluminación. Esto hace que la calidad de la pantalla deje mucho que desear, y que no sea capaz de ofrecer una buena experiencia al activar el modo HDR.

Lanzar una portátil con un precio de 469 euros y una pantalla LCD en pleno 2025 no era una buena idea, pero parece que pocos quieren, o se atreven, a hacer hincapié en ello, y que les da igual que Nintendo se haya guardado el panel OLED para poder lanzar un refresco de Nintendo Switch 2 dentro de dos o tres años y así volver a sacar el dinero a sus fans.



Nintendo Switch 2 utiliza componentes y tecnologías de 2020

Y esto es otro ejemplo de lo poco que le importa a Nintendo cuidar las especificaciones y el valor a nivel de hardware de las consolas que vende. La consola utiliza un chip Tegra personalizado por NVIDIA que cuenta con una GPU basada en la arquitectura Ampere, que fue lanzada en 2020 y utilizada en las GeForce RTX 30.

Esa arquitectura se implementó un SoC Tegra en 2021, y Nintendo ya tenía listo el chip que necesitaba para su nueva consola en 2023. En mayo del año pasado vimos una información que decía que, según fuentes internas de NVIDIA, el lanzamiento de Nintendo Switch 2 debería haberse producido ya, pero al final la consola no llegó hasta este mes de junio.

La unidad de almacenamiento de Nintendo Switch 2 tampoco es nada nuevo, ya que el estándar UFS 3.1 se introdujo en 2020, y la arquitectura ARM Cortex-A78C se presentó también a finales de 2020. Prácticamente todos sus componentes clave datan de 2020, y como ya sabemos cinco años en el mundo de las consolas es mucho tiempo.

¿Es un problema grave, cómo afecta a la consola?

Para poner esto en contexto vamos a poner un ejemplo utilizando una consola rival, PS5. La consola de Sony llegó a finales de 2020 con una GPU RDNA con trazado de rayos que estaba a medio camino entre RDNA y RDNA 2, arquitectura esta última que fue lanzada en 2020, y que de hecho competía con Ampere, la arquitectura que utiliza Nintendo Switch 2.

Si Sony hubiera hecho lo mismo que Nintendo, es decir, utilizar una GPU de hace cinco años en PS5, esta consola habría llegado con un núcleo gráfico parecido al que montó la Radeon R9 390, basado en la arquitectura GCN y sin hardware dedicado a trazado de rayos. No habría sido una consola de nueva generación, y no habría podido competir con Xbox Series X.

En este caso, Nintendo tiene la suerte de que la arquitectura Ampere fue muy avanzada para su época. Esta arquitectura representó un salto importante en rendimiento, soportaba tecnologías avanzadas que todavía se están empezando a utilizar, y contaba con un hardware especializado muy potente capaz de trabajar con DLSS y con trazado de rayos.

Gracias a esto, puedo decir que no es un problema grave que Nintendo Switch 2 utilice una GPU de hace cinco años porque Ampere fue una de las mejores arquitecturas de NVIDIA, y porque todavía hoy ofrece un excelente soporte de tecnologías y un buen rendimiento.

Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Nintendo Switch 2 podría haber sido mejor, y es que Nintendo podría haber utilizado una GPU basada en la arquitectura Ada Lovelace sin ningún tipo de problema. Esta arquitectura también fue un gran salto a nivel de rendimiento, introdujo mejoras en términos de eficiencia, y vino con nuevas tecnologías muy importantes, como Shader Execution Reordering, Opacity Micro-Maps y Generación de Fotogramas por IA.

Sé que me vais a decir en los comentarios que todo da igual, que la potencia y la tecnología no le importan a Nintendo, y que solo importan la innovación y sus franquicias. Respeto vuestra opinión, pero no me digáis que no os gustaría volver a ver a esa Nintendo que nos enamoró con consolas como Super Nintendo y Game Cube, dos sistemas de gran potencia en sus generaciones que superaron a sus rivales directos.