Posibles requisitos de Call of Duty Black Ops 7, asequible

El anuncio de Call of Duty Black Ops 7, y la confirmación de que va a llegar a PS4 y Xbox One, nos da toda la información que necesitamos para hacer una estimación de los requisitos mínimos y recomendados que tendrá este juego en su versión para PC.

Podemos esperar que, en general, sus requisitos sean muy asequibles, y que resulten muy parecidos a los de Call of Duty Black Ops 6, ya que al final ambos van a tener el mismo motor gráfico y el mismo nivel técnico.

No veremos un aumento importante de los requisitos de este juego hasta que no se abandone por completo el soporte de la vieja generación de consolas. Puede que esto ocurra con la próxima entrega de la franquicia, y de hecho debería ser así, porque si Activision Blizzard sigue a este ritmo va a seguir dando soporte a Xbox One y PS4 hasta que lleguen al mercado PS6 y Xbox Next.

Requisitos mínimos de Call of Duty Black Ops 7

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-6600 o Ryzen 3 2300. Cuatro núcleos y cuatro hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650, GeForce GTX 960 o Radeon RX 470.

2 GB de VRAM.

Unidad de almacenamiento SSD con 150 GB de espacio libre (instalando los modos campaña y multijugador).

Con esta configuración el juego debería funcionar sin problemas en 1080p con calidad muy baja y más de 30 FPS.

Requisitos mínimos para el modo multijugador

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-6100 o Ryzen 3 1200. Dos núcleos y cuatro hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650, GeForce GTX 960 o Radeon RX 470.

2 GB de VRAM.

Unidad de almacenamiento SSD con 80 GB libres.

Requisitos recomendados de Call of Duty Black Ops 7 para 1080p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-7700 o Ryzen 5 2500X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060, Radeon RX 6600 XT o Intel Arc A770.

8 GB de VRAM.

Unidad de almacenamiento SSD con 150 GB de espacio libre.

Con un PC de este nivel el juego debería funcionar sin problemas en 1080p con calidad muy alta y 60 FPS estables.

Configuración ideal para jugar a Call of Duty Black Ops 7 en 4K

Windows 11 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-12400F o Ryzen 5 5600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080, Radeon RX 6800 XT o equivalente (Radeon RX 7800 XT o GeForce RTX 4070).

10 GB de VRAM.

Unidad de almacenamiento SSD con 150 GB de espacio libre.

Si nuestro PC cumple con estas especificaciones no deberíamos tener ningún problema para jugarlo en 4K con calidad alta o muy alta y mantener 60 FPS estables.

Para jugar con todas las garantías en 1440p nos bastará con una GeForce RTX 4060 Ti o una Radeon RX 6700 XT.

Qué tecnologías incluirá Call of Duty Black Ops 7 en PC

Lo más probable es que repita el ecosistema de tecnologías que vimos en Call of Duty Black Ops 6, aunque espero que en esta ocasión no tenga los mismos problemas que aquél en el momento de su lanzamiento.

Call of Duty Black Ops 6 soporta NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. También es compatible con generación de fotogramas, pero en su lanzamiento daba serios problemas de rendimiento con DLSS, y lo mejor era desactivar las tecnologías de reescalado para evitar esos problemas.

Esta entrega no utilizó trazado de rayos, tecnología que sí vimos en Call of Duty Black Ops Cold War, así que puede que tampoco la veamos en Call of Duty Black Ops 7, aunque en este sentido no hay nada seguro, y no nos queda más remedio que esperar a ver qué termina haciendo al final Activision Blizzard.

El lanzamiento de Call of Duty Black Ops 7 tendrá lugar entre octubre y noviembre de este año, y llegará a Xbox One, PS4, Xbox Series S-X, PS5 y PC con un precio de 79,99 euros.