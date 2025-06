GeeFarce RTX 5072, un PC personalizado integrado en una tarjeta gráfica

Hemos llegado a un punto en el que la tarjeta gráfica se ha convertido, salvo contadas excepciones, en uno de los componentes más grandes de un PC. A una tienda especializada en la creación de PCs personalizados se le ha ocurrido una excelente idea para aprovechar esta realidad, integrar un PC completo en una tarjeta gráfica, un proyecto que es real, y al que han bautizado como GeeFarce RTX 5072.

La GeeFarce RTX 5072 tiene el diseño de una tarjeta gráfica, de hecho cuenta con un sistema de refrigeración muy parecido al de la AORUS GeForce RTX 2080 Ti, pero en su interior cuenta con todos los componentes de un PC bastante potente. No es un producto comercial, y por tanto no se puede comprar, pero es un proyecto muy interesante que demuestra que hoy en día es posible integrar un PC en casi cualquier tipo de formato.

En el interior de esta GeeFarce RTX 5072 se encuentra un procesador Intel Core Gen13 serie P, tenemos 64 GB de RAM y un SSD de 2 TB. En la placa metálica trasera, donde irían los conectores de imagen de la tarjeta gráfica, se encuentran dos conectores USB Type-C, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A, un conector USB 2.0 Type-A, un puerto Ethernet LAN y dos salidas HDMI.

Básicamente se ha integrado un ASUS NUC en la parte posterior de la placa metálica esta tarjeta gráfica. Esto queda confirmado en el vídeo durante el proceso de desmontaje, donde podemos ver también el ventilador de tipo turbina colocado en la parte superior y los componentes básicos de este curioso mini PC.

La GPU de este equipo es una Intel Iris Xe, una solución integrada que tiene 96 unidades de ejecución, y que está pensada para ofrecer un rendimiento aceptable en juegos poco exigentes. Contar con una GPU integrada tiene una ventaja importante, y es que el consumo de esta es muy bajo incluso cuando el equipo trabaja a plena carga.

De media, el consumo oscila entre los 40 y los 80 vatios, con algunos picos que se acercan a los 90 vatios, pero sin llegar a alcanzar dicha cifra. Con estos niveles de consumo es lógico que solo se utilice un conector de alimentación de 8 pines, ya que este es más que suficiente para alimentar esta configuración (puede suministrar un máximo de 150 vatios).

Las temperaturas de trabajo se mantienen entre los 70 y los 80 grados C, cifras que son totalmente seguras para un equipo de este tipo. Que no os engañe la presencia del radiador en la parte de la derecha, este no influye en la refrigeración del equipo y se ha dejado como un elemento puramente estético.