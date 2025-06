AYANEO Flip 1S DS, una portátil de última generación con alma de Nintendo DS

La AYANEO Flip 1S DS es una consola portátil que presenta un diseño único, y que cuenta con unas especificaciones tope de gama que la convierten también en uno de los modelos más potentes que podemos encontrar ahora mismo. Entre sus componentes destaca, sobre todo, la APU Ryzen AI 9 HX 370 de AMD.

Esta consola adopta un diseño que está claramente inspirado en una de las consolas más queridas y de mayor éxito de toda la historia, Nintendo DS, aunque actualizado y adaptado a las necesidades del hardware que integra, que es más potente y tiene unas necesidades de refrigeración más elevadas. El resultado final es muy bueno, como podemos ver en las imágenes.

Cuando abrimos la AYANEO Flip 1S DS esta queda dividida en dos partes. En la primera mitad, que es la base de la consola, tenemos integrado todo el hardware que hace que esta funcione, así como el sistema de control y una pantalla. No le falta de nada, ya que cuenta con dos sticks analógicos, tiene una cruceta y multitud de botones.

Para poder aprovechar mejor esa configuración de doble pantalla esta consola cuenta con un software dedicado, AYASpace 3.0. Este introduce funciones específicas e incluso nos permite emular un teclado y un ratón para conseguir algo de productividad con este sistema. Muy interesante.

Todavía no tenemos confirmada la fecha de lanzamiento, y AYANEO tampoco ha dado información sobre el precio de venta. No obstante, viendo las especificaciones que tiene esta consola creo que es muy probable que acabe superando los 1.000 euros.

La elección de componentes me parece muy acertada, y la combinación de dos pantallas con diferentes formatos, tamaños y resoluciones también es un punto positivo, porque sirven a propósitos diferentes.

Con la pantalla principal tendremos una experiencia óptima con juegos retro que utilizan el formato 3:2, y con la pantalla OLED tendremos un panel de primera para disfrutar de juegos actuales en 1080p, que es precisamente la resolución ideal para la iGPU Radeon 890M que monta esta consola.

