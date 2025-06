Call of Duty Black Ops 7 funcionará sin problemas en Nintendo Switch 2, vemos por qué

Está confirmado que Call of Duty Black Ops 7 llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S-Series X y PC. De momento Activision Blizzard no ha dicho nada sobre una versión para Nintendo Switch 2, y esto ha dejado con dudas a los usuarios de la nueva consola híbrida de Nintendo.

¿Habrá algún tipo de problema a nivel de hardware? ¿Será posible desarrollar una versión de Call of Duty Black Ops 7 para Nintendo Switch 2? Os alegrará saber que no, no habrá ningún problema a nivel de hardware, y sí, esta consola tiene potencia más que suficiente para mover Call of Duty Black Ops 7, porque su base mínima está en PS4 y Xbox One, dos consolas que son inferiores a Nintendo Switch 2.

De hecho, la versión de Call of Duty Black Ops 7 para Nintendo Switch 2 debería ser superior a la de PS4 y Xbox One, porque esta consola tiene un hardware más avanzado, dispone de más memoria unificada y tiene, además, una GPU que tecnológicamente es muy superior a la de las consolas de la generación anterior.

Qué mejoras tendrá Call of Duty Black Ops 7 en Nintendo Switch 2 frente a PS4 y Xbox One

Su GPU basada en la arquitectura Ampere de NVIDIA permitirá utilizar DLSS, un reescalado mejorado por IA que consigue mejorar el rendimiento manteniendo una mayor calidad de imagen. Esto hará que el juego se vea mejor y que rinda mejor.

Al contar con más memoria unificada la versión para Nintendo Switch 2 podrá utilizar texturas de mayor calidad, y también podrá utilizar tecnologías gráficas más avanzadas si Activision Blizzard decide implementarlas para aprovechar también el mayor potencial de las otras consolas de nueva generación, PS5 y Xbox Series S-X.

Gracias a su unidad UFS 3.1 tendrá unos tiempos de carga mucho más bajos que los de la versión para PS4 y Xbox One, y el motor gráfico irá mucho más suelto a la hora de realizar el streaming de assets en tiempo real.

Esas serán las mejoras básicas más importantes que podemos dar por seguro si Activision Blizard decide llevar Call of Duty Black Ops 7 a Nintendo Switch 2. Esto no está confirmado, pero una fuente que en teoría está trabajando en el juego ha comentado que están comprometidos con esta plataforma, y que «ya están trabajando en ello», y que pronto darán más información.

Esto significa que tarde o temprano veremos el anuncio de una versión de este juego para Nintendo Switch 2. No tenemos nada concreto, pero puede que a finales de este verano tengamos más detalles sobre esa versión.

¿Qué podemos esperar a nivel técnico?

La versión de Nintendo Switch 2 estará más cerca de las consolas de nueva generación que de la versión para las consolas de la generación anterior, tanto en calidad gráfica como en fluidez y tiempos de carga, de esto podemos estar totalmente seguros.

Quizá nos encontremos con dos modos, el clásico modo que prioriza la tasa de fotogramas por segundo, y que podría utilizar resolución 1080p con reescalado través de DLSS en modo rendimiento (50% de los píxeles renderizados), y otro que prioriza la calidad gráfica. Este podría mantener el uso de DLSS y la resolución 1080p, pero utilizando el modo calidad (67% de los píxeles renderizados).