Piensa antes de hacer clic, la mejor manera de proteger tu PC

Cada vez que alguien me pregunta cuál es la manera de proteger su PC respondo de la misma manera, utilizar el sentido común y pensar antes de hacer clic en cualquier enlace. Los cibercriminales llevan años utilizando enlaces maliciosos con diferentes fines, y hacer clic en uno de ellos puede comprometer por completo la seguridad de nuestro equipo, y la de nuestros datos.

En este sentido, el phishing se mantiene como una de las técnicas más simples y más rentables para los cibercriminales precisamente porque todavía tenemos la tendencia de no pensar antes de clicar. Os pongo un ejemplo, imaginad que recibís un correo que aparenta ser de vuestro banco, donde se os pide que hagáis clic en un enlace que os lleva a una página web que parece auténtica.

Todo parece real, la página está muy bien replicada y hasta la dirección del enlace parece correcta, así que procedéis a introducir vuestros datos de acceso para realizar el trámite que os ha pedido el banco por correo. Tras introducir los datos veis que no ocurre nada, así que revisáis de nuevo la página de dirección y os dais cuenta de que no es correcta, y de que acabáis de cometer un gran error.

A diario muchas personas caen en este tipo de engaños, y en otros que directamente buscan instalar malware en sus equipos para robar información y datos, o para colar un ransomware con el que posteriormente poder chantajear al usuario o a la empresa para conseguir dinero. Todos estos casos se podrían evitar con un poco de sentido común, sin más.

Una de las prácticas nuevas que más popularidad está adquiriendo para engañar al usuario y hacer que haga clic en enlaces maliciosos son los falsos correos para darse de baja en suscripciones y servicios. Es una estrategia muy inteligente, porque muchas personas no son totalmente conscientes de los servicios y suscripciones que tienen activados, así que este tipo de correos pueden engañar con relativa facilidad.

Si recibes un correo de este tipo, piensa antes de hacer clic, y si tienes dudas y no estás seguro de si es auténtico o no es mejor que recurras a la opción de cancelación de suscripciones que suelen ofrecer los principales clientes de correo. Si dudas, es mejor que no hagas clic y que esperes a estar totalmente seguro antes de hacer algo. Tranquilo, que el correo no va a desaparecer, y siempre es mejor tardar unas horas que arriesgarse a sufrir un problema de seguridad grave.

Imagen de portada generada con IA.