MindsEye prometía ser un GTA «killer», ha acabado siendo un desastre tremendo

MindsEye generó muchísima expectación, y es lógico, porque este título estuvo a cargo de uno de los «padres» de la franquicia GTA. Desarrollado por Build a Rocket, y publicado por IO Interactive, este título parecía tenerlo todo para convertirse en uno de los juegos más populares y más vendidos de este año, pero al final ha acabado siendo un auténtico desastre.

¿Qué prometía MindsEye?

Gráficos de última generación, un modo campaña de primera con una historia muy cuidada, una ambientación tipo «futuro cercano» bien planteada y un enfoque de tipo «mundo abierto», donde el jugador iba a tener una libertad de acción parecida a lo que hemos visto en la saga GTA.

El juego ha sido desarrollado con el Unreal Engine 5, un motor gráfico que no se lleva nada bien con los juegos de tipo mundo abierto, y que suele dar importantes problemas de rendimiento salvo que se realice un profundo trabajo de optimización, algo que por desgracia no ha ocurrido en este juego.

Qué ha acabado ofreciendo MindsEye

El apartado gráfico cumple con lo esperado, eso hay que reconocerlo. El juego tiene una calidad gráfica muy buena y propia de un juego de la generación actual basado en el Unreal Engine 5, pero tiene todos los problemas propios de un juego hecho con este motor y mal optimizado:

Mal rendimiento, incluso en PCs muy potentes.

Tartamudeo de la imagen, con parones que pueden llegar incluso a durar algunos segundos.

Fallos gráficos y errores diversos.

Bloqueos y cierres espontáneos que en algunos casos impiden disfrutar del juego.

A nivel jugable, el juego no tiene nada que ver con lo que prometieron, y no es un GTA. El modo historia tiene un enfoque muy lineal, tanto que no podemos robar coches cuando queramos ni hacer cosas muy básicas. Da la impresión de que todo va sobre raíles, hasta tal punto que si tardamos mucho en llegar a una zona, o si intentamos recorrer libremente la ciudad, fallaremos la misión activa.

Para conseguir una auténtica experiencia de tipo mundo abierto deberemos desbloquear ese modo de juego, y dentro de él las misiones y las interacciones disponibles son tan limitadas que nos aburriremos enseguida.

Por si todo esto fuera poco, MindsEye también tiene problemas con la jugabilidad, el sistema de físicas y con los NPCs. No hay por donde cogerlo, al menos en su estado actual. Quizá en un futuro reciba varios parches y acabe quedando en un estado más aceptable, pero ahora mismo, en su estado actual, es un juego que debemos evitar a toda costa. En Steam, solo el 40% de las reseñas del juego son positivas.

Leslie Benzies, ex-productor de la saga GTA, fue el cerebro detrás de este proyecto, y debe ser considerado, por tanto, como uno de los principales responsables de su fracaso. Una pena, pero al mismo tiempo un claro ejemplo de que debemos dejar de priorizar los gráficos, y de que los desarrolladores tienen que empezar a considerar otras alternativas al Unreal Engine 5.