Haunted Chocolatier será más grande que Stardew Valley

El tiempo tiene una forma curiosa de deslizarse cuando se espera algo con entusiasmo. Hace ya casi cuatro años que Haunted Chocolatier se asomó por primera vez al mundo, como una pequeña promesa pixelada nacida del mismo creador que transformó una granja virtual en un fenómeno cultural. Desde entonces, ha habido actualizaciones, pausas, alguna que otra demo en desarrollo… pero ninguna fecha firme. Aun así, bastaron solo diez palabras para que el entusiasmo renaciera con más fuerza que nunca.

Eric Barone, más conocido como ConcernedApe, no es amigo de grandes anuncios ni campañas ruidosas, prefiere dejar que su trabajo hable por él. Quizá por eso ha logrado construir una comunidad tan fiel: una legión de jugadores que interpretan cada frase, cada imagen, cada silencio como parte de un diálogo más amplio. La última muestra de ese vínculo ha llegado con una simple frase publicada en su cuenta de Twitter, que ha desatado una ola de emoción entre quienes siguen cada paso de su nuevo proyecto.

“The world of Haunted Chocolatier is larger than Stardew Valley”. Eso es todo. Diez palabras, más de 130 000 “me gusta” y un número incontable de especulaciones, celebraciones y teorías. El mensaje fue claro: el mundo de Haunted Chocolatier será mayor que el de Stardew Valley. Y viniendo de quien diseñó un universo con pueblos, cuevas, playas, bosques y eventos estacionales que siguen sorprendiendo tras cientos de horas, esa promesa es mucho más que un dato técnico. Es una declaración de intenciones.

¿Qué significa exactamente “más grande”? Para algunos, se traduce en un mapa con más zonas, más edificios y más personajes. Para otros, implica una profundidad de mecánicas aún mayor, nuevos sistemas de combate, recolección y gestión. En Haunted Chocolatier, el jugador tendrá que dirigir una tienda de chocolates en un castillo encantado, recolectando ingredientes y enfrentándose a criaturas misteriosas. Pero también convivirá con personajes únicos, explorará mundos paralelos y, previsiblemente, construirá nuevas relaciones. Todo apunta a un universo más amplio, más ambicioso.

La noticia llega después de que Barone completara la esperada actualización 1.6 de Stardew Valley, y confirmara que todos sus esfuerzos se centran ahora en su nueva obra. Como ya te contamos, el desarrollador ha dejado Stardew Valley —al menos por ahora— para dedicarse en exclusiva a Haunted Chocolatier. Un cambio de prioridades que refuerza la idea de que, aunque el juego aún está lejos de su lanzamiento, está avanzando con decisión.

Recordemos que Haunted Chocolatier fue anunciado por primera vez en octubre de 2021, también en solitario, con una propuesta que mezclaba gestión, exploración, fantasía y una estética más oscura pero igualmente encantadora. Entonces se habló de fantasmas amistosos, ingredientes exóticos y un sistema de fabricación de chocolate con caminos múltiples, según el estilo de cada jugador. Desde entonces, Barone ha evitado el acceso anticipado y ha insistido en que el juego no se publicará hasta que esté listo.

Ese compromiso con la calidad, con el ritmo personal, forma parte de su filosofía de desarrollo. Como explicamos en su momento, no quiere lanzar un producto inacabado ni trabajar bajo presión externa. Quiere que cada elemento encaje, que el mundo tenga coherencia interna y que la experiencia esté cuidada hasta el último detalle. Un esfuerzo solitario, sí, pero también una forma de trabajo que ya ha demostrado su eficacia con Stardew Valley.

Y mientras esperamos, estas pequeñas migas que deja en redes no hacen sino alimentar el misterio. Si el mapa será más grande, si la historia será más rica, si los personajes serán más complejos… todo sigue en el aire. Pero algo está claro: Haunted Chocolatier ya es, sin haberse lanzado aún, uno de los juegos más esperados de los próximos años. Barone no necesita prometer fechas. Le basta con diez palabras.