Eric Barone deja Stardew Valley... de momento

Hay muchos aspectos de Stardew Valley que se pueden cuantificar: su éxito en base a sus ventas, lo valorado que es por los usuarios en base a las críticas, el tiempo de desarrollo en base a su histórico… no puedo decir que de para una valoración numérica con tres decimales, pero sí que es posible realizar una aproximación bastante exacta, que permita ver cuan positivos son sus números. Sin embargo, hay una métrica que se escapa, y es el de la dedicación-cariño dedicados por Eric Barone, su creador, a uno de los juegos indies más importantes y destacables de este siglo.

La historia de su desarrollo pareció alcanzar su final con la actualización 1.5, llegada a PC a finales de 2020, y que dio el salto a otros dispositivos como regalo de Reyes en 2023, algo que entendimos que se retrasó tanto como consecuencia de que ConcernedApe ya había empezado a trabajar tiempo antes en su nuevo juego, Haunted Chocolatier, un título del que, a pesar de que todavía no sabemos prácticamente nada, muchos esperamos con los brazos abiertos. Sin embargo, poco después supimos que estaba trabajando en una nueva actualización, que terminó siendo la enorme y formidable 1.6. Y fue entonces cuando Barone hizo una afirmación que no hacía más que constatar lo que ya cabía suponer con anterioridad, y es que nunca daría por completamente finalizado el desarrollo de Stardew Valley.

Ahora, sin embargo, parece que los trabajos en Stardew Valley se van a quedar en pausa, pues su desarrollador ha decidido, con toda lógica, centrarse en el desarrollo de Haunted Chocolatier, que evidentemente se ha visto perjudicado por la gran cantidad de tiempo «extra» dedicado por Barone a su opera prima. Ha sido el mismo creador el que ha contado sus planes en este sentido, en una entrevista en video publicada recientemente en YouTube.

En la misma entrevista, también nos cuenta que todavía queda bastante trabajo pendiente en lo referido a Haunted Chocolatier y, por lo tanto, que debemos tomarnos la espera con calma. Aunque, claro, esto es algo que no debe extrañar a nadie, primero por el tiempo extra dedicado a Stardew Valley que ya mencionaba antes, y también porque, tras el increíble éxito logrado con Stardew, es comprensible que quiera ser igual de cuidadoso, o incluso más, con su próxima creación.

Ahora bien, ¿significa esto que el desarrollo de Stardew Valley ha llegado a su fin? No, o para ser más exactos, prácticamente seguro que no. Barone ya ha afirmado en algunas ocasiones, en el pasado, que lo daba por concluido, pero ha bastado con que pasara un poco de tiempo para que ese propósito quedara en agua de borrajas. Así, en esta ocasión, él mismo reconoce esas contradicciones del pasado y, en consecuencia, da por sentado que sí, que en algún momento volverá. ¿Será con cambios menores o con alguna gran actualización? Eso no lo sabemos, pero lo que podemos dar por seguro es que, de aparecer algún bug, dejará de lado aquello que esté haciendo para, inmediatamente, solventarlo. Y eso que este título tiene algo tan, tan especial, que a sus seguidores, nos gustan incluso sus bugs.