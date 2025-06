Intel Core 5 120F en camino, ¿destronará al Intel Core i5-12400F?

El gigante del chip está trabajando en el Intel Core 5 120F, un procesador económico que se convertirá en el sucesor del Intel Core i5-12400F, un objetivo muy importante y muy complicado, porque este es uno de los procesadores con mejor valor precio-rendimiento que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

La información que ha aparecido hasta ahora confirma que el Intel Core 5 120F tiene la misma configuración base que el Intel Core i5-12400F, y este a su vez es casi idéntico al Core i5-13400F. Sin embargo, este utiliza una arquitectura diferente, y gracias a esto debería ofrecer un mayor rendimiento tanto en juegos como en aplicaciones y pruebas CPU-dependientes.

Que no os engañe el nombre. El Intel Core 5 120F no es un procesador de la serie Arrow Lake-S, es un chip que se encuadra dentro dela familia Bartlett Lake-S, y por tanto será compatible con las placas base con socket LGA1700. Esta es una buena noticia, porque estas placas base han bajado mucho de precio, y gracias a eso es posible encontrar modelos muy económicos.

Especificaciones del Intel Core 5 120F

Seis núcleos P y doce hilos a una velocidad de 2,5 GHz-4,5 GHz.

No se ha concretado qué arquitectura utilizará, pero debería estar basado en Raptor Cove.

18 MB de caché L3.

Soporta hasta 192 GB de memoria DDR5 (no soporta DDR4).

TDP de 65 vatios en modo base.

GPU integrada desactivada.

Si comparamos con el Intel Core i5-12400F tenemos diferencias mínimas, porque este tiene también 6 núcleos y 12 hilos, funciona a 2,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, y tiene 18 MB de caché L3. Su TDP base también es de 65 vatios

Solo tenemos dos diferencias importantes entre ambos procesadores, la velocidad de trabajo máxima, que es 100 MHz más alta en el Intel Core 5 120F, y la arquitectura, ya que este modelo utilizará, en teoría Raptor Cove, mientras que el Intel Core i5-12400F está basado en Golden Cove.

Si se confirma esta configuración, y el salto a la arquitectura Raptor Cove, podemos esperar una mejora de rendimiento aproximada de entre un 4% y un 8% frente al Intel Core i5-12400F. No es mucho, pero si Intel ajusta bien el precio podría colocar al Intel Core 5 120F como uno de los procesadores más interesantes de su gama.

Todavía no tenemos noticias sobre el esperado procesador Intel Bartlett Lake-S con 12 núcleos P, un modelo que generó muchas expectativas, y que está perfilado como una solución dirigida principalmente a jugadores busquen un alto nivel de rendimiento, y que no necesiten o no quieran invertir en un modelo con núcleos E.