Xbox Next Gen ofrecerá retrocompatibilidad nativa con Xbox Series X

Microsoft está trabajando en Xbox Next Gen, una consola de próxima generación que será retrocompatible con Xbox Series X a nivel nativo, según un nuevo rumor que dice, además, que esta consola mantendrá también la retrocompatibilidad con generaciones anteriores, incluyendo Xbox One, Xbox 360 y la Xbox original.

Cando hablamos de retrocompatibilidad nativa significa, en resumen, que no es necesario recurrir a ningún tipo de emulador, pero esto no quiere decir que no sea necesario ningún trabajo adicional de desarrollo ni ninguna herramienta específica de conversión, de hecho en este caso ocurrirá todo lo contrario por simple lógica.

En el caso de Xbox Series X y de Xbox One puedo una compatibilidad nativa a nivel de hardware sin esfuerzo sería perfectamente viable, porque estamos hablando de consolas que utilizan procesadores de AMD basados en la arquitectura x86-x64. Sin embargo, en el caso de Xbox 360 la historia cambia totalmente, porque esta utiliza un procesador PowerPC de IBM basado en la arquitectura RISC.

He matizado el rumor original, porque este hablaba de retrocompatibilidad nativa con todas las consolas anteriores de Xbox, una afirmación que no es del todo correcta, porque para mover los juegos de Xbox 360 será necesario utilizar una capa de traducción para que estos, al estar diseñados para una CPU PowerPC, puedan funcionar sin problemas en una consola con CPU x86-x64.

Qué nos dice esto sobre el hardware de Xbox Next Gen

Este rumor nos da algunas pistas sobre el posible hardware que tendrá la consola de próxima generación de Microsoft. En su momento se especuló con la posibilidad de que esta diese un giro de 180 grados, y de que estuviese equipada con un procesador Intel y una GPU NVIDIA, pero está claro que esto no va a ocurrir, porque sería un cambio demasiado caro y complicado para Microsoft.

Xbox Next Gen volverá a utilizar un procesador Ryzen y una GPU Radeon de AMD. Ambos componentes estarán, casi con total seguridad, integrados en el mismo encapsulado, o en su defecto dentro del mismo empaquetado, dependiendo de si en esta ocasión se utiliza un diseño de núcleo monolítico como en Xbox Series X o un diseño de tipo MCM.

Las especificaciones todavía no se conocen, pero puede que Xbox Next Gen cuente con un procesador de entre 8 y 12 núcleos, capaz de manejar 16 o 24 hilos, según la configuración. Ese nuevo procesador ofrecerá un mayor IPC y debería tener más caché L3, que en los Ryzen es un elemento clave para mejorar el rendimiento en juegos, la prioridad absoluta si hablamos de consolas.

La GPU estará basada en la arquitectura UDNA de AMD, que es la sucesora de la arquitectura RDNA 4. No solo será más potente, sino que además contará con mejoras en trazado de rayos y con soporte de nuevas tecnologías, entre las que destacarían el reescalado inteligente, algo que ya vimos debutar en PS5 Pro, y quizá también cuente con generación de fotogramas por IA.

Se espera que el lanzamiento de Xbox Next Gen se produzca entre 2027 y 2028, aunque Microsoft todavía no ha dado una fecha oficial todavía.

Imagen de portada generada con IA.