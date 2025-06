The Witcher IV tiene las consolas como prioridad, funcionará a 60 FPS

La demo técnica de The Witcher IV que vimos durante la presentación del Unreal Engine 5.6 fue espectacular, pero CD Projekt RED se apresuró a decir que no era una demo representativa ni de la jugabilidad ni del estado real del juego en PS5, y que solo era una demo técnica representativa de las tecnologías que se utilizarán en dicho juego.

En una entrevista con Digital Foundry el vicepresidente de tecnología de CD Projekt RED, Charles Tremblay, ha revelado que su equipo ha centrado el desarrollo de The Witcher IV alrededor de las consolas, y que PS5 es la plataforma base, y la más importante. En el pasado el estudio polaco había centrado el desarrollo de sus juegos en PC, pero esto le acabó dando problemas.

Recordad lo ocurrido con The Witcher III, o aún peor, lo sucedido con Cyberpunk 2077. El primero se mostró en vídeos con una calidad gráfica que luego no fue posible mantener porque las consolas no tenían potencia suficiente, y sufrió un «downgrade». El segundo corrió peor suerte, porque no solo sufrió recortes importantes, sino que además funcionó fatal en las consolas de la generación anterior.

Para que esto no vuelva a suceder, CD Projekt RED ha preferido centrar el desarrollo de The Witcher IV en consolas desde el principio, en vez de hacerlo en PC. Esto sentará la base técnica alrededor de las capacidades de las consolas actuales, y evitará crear expectativas irreales y dar pie a problemas de rendimiento en la versión final del juego.

The Witcher IV a 60 FPS en consolas es una prioridad

El objetivo del estudio polaco es conseguir 60 FPS en la versión de PS5, utilizando trazado de rayos. Al centrar el desarrollo en esta consola establecen, desde el principio, la base y las limitaciones técnicas y de potencia que con las que tienen que trabajar, y pueden buscar con mayor precisión las soluciones y herramientas que necesitan para poder afrontar este proyecto.

Si CD Projekt RED consigue 60 FPS en PS5 la versión de Xbox Series X también debería funcionar a 60 FPS, ya que es una consola más potente. Con la versión de Xbox Series S la cosa está más complicada. El estudio polaco ha reconocido va a ser extremadamente complicado hacer que The Witcher IV funcione a 60 FPS en esa consola, pero que todavía queda trabajo por hacer, y que intentarán encontrar la manera de conseguirlo.

The Witcher IV utilizará Lumen por hardware (trazado de rayos), aunque imagino que por las limitaciones de potencia que tiene la generación actual esta tecnología se aplicará de una manera muy modesta y sin grandes pretensiones. Será interesante ver qué consigue hacer CD Projekt RED, y hasta qué punto es capaz de cumplir con las expectativas que ha generado.

Viendo lo ocurrido en otros juegos que utilizan el Unreal Engine 5 y Lumen, como Silent Hill 2 Remake y Black Myth Wukon, y lo justos que han ido estos en consolas, será interesante ver qué es capaz de conseguir realmente CD Projekt RED con The Witcher IV.