Nuevo menú de inicio de Windows 11: qué cambios querían los usuarios, y qué cambios han recibido

Hace solo unos días Microsoft lanzó el nuevo menú de inicio de Windows 11, una actualización muy esperada con la que la compañía tenía una oportunidad de oro para contentar a muchos usuarios de este sistema operativo que llevaban tiempo quejándose de su diseño, y de su interfaz.

El menú de inicio es, para muchos, uno de los elementos más importantes de Windows 11, y la verdad es que es comprensible, porque sirve como pilar central al facilitar el acceso a diferentes aplicaciones y funciones básicas del sistema operativo. Por esa razón su diseño tiene un peso tan grande dentro de este sistema operativo.

Microsoft dice que escucha a los usuarios. Si esto es verdad, la compañía debería tener claro qué cambios son los que debe implementar cuanto antes en Windows 11, y estos deberían ayudarle a mejorar dicho sistema operativo, tanto a nivel de diseño en general como de interfaz.

¿Realmente escucha Microsoft a sus usuarios? Para descubrirlo solo tenemos que echar un vistazo a los cambios que pedían los usuarios en el nuevo menú de inicio de Windows 11, una lista elaborada partiendo de una votación que se realizó en Neowin, y comprobar qué cambios ha acabado implementando realmente el gigante de Redmond.

Cambios más deseados en el menú de inicio de Windows 11

1.- Permitir la desactivación de la sección «recomendados»

Este era el cambio más demandado por los usuarios, y Microsoft ha cumplido, así que tenemos que reconocer que en este sentido la compañía ha hecho un buen trabajo. Ya podemos desactivar la sección de recomendados y evitar con ello que esta ocupe espacio.

Se ha cumplido.

2.- Más opciones de personalización

La segunda petición más demandada por los usuarios no se ha cumplido. Con el nuevo menú de inicio podemos ocultar las recomendaciones y cambiar entre tres vistas para la lista de «todas las aplicaciones», pero estos cambios no son suficiente si hablamos de una verdadera personalización.

No se ha cumplido.

3.- Permitir el ajuste de tamaño del menú de inicio de Windows 11

Se ha cumplido en parte, porque todavía no podemos cambiar el tamaño del menú de inicio de forma manual, algo que sí que era posible en Windows 10, pero al menos este tiene una mayor capacidad de adaptación, lo que significa que mostrará más contenido si utilizamos una pantalla más grande.

No se ha cumplido.

4.- Opción de volver al diseño del menú de inicio de Windows 10

Sabíamos que esta petición era demasiado complicada, y que Microsoft no iba a ceder, y efectivamente así ha sido. Esta petición no se ha cumplido, y no se va a cumplir por razones evidentes. Para Microsoft sería un paso atrás, y equivaldría a reconocer que se ha equivocado con el menú de inicio de Windows 11.

No se ha cumplido.

5.- Utilizar una vista de rejilla para la lista de todas las aplicaciones

Este cambio era bastante sencillo y muy útil a la hora de mejorar la visualización de la lista de aplicaciones. Microsoft lo ha implementado, pero sin eliminar la vista original, lo que significa que podemos elegir entre un total de tres vistas diferentes: la lista clásica, la vista de rejilla y la vista por categorías.

Se ha cumplido.

6.- Mostrar listas de accesos directos cuando se hace clic derecho en las aplicaciones ancladas

Con el nuevo menú de inicio podemos acceder a las listas de accesos directos de aplicaciones y archivos directos si hacemos clic derecho en las aplicaciones ancladas al menú de inicio. Esto funciona, pero cuando se desactiva la sección de «recomendados» también se desactivan esas listas de accesos directos, así que Microsoft tiene que corregir este problema.

Se ha cumplido, pero necesita una corrección.

7.- Que el menú de inicio abra por defecto en la lista de todas las aplicaciones

Es un cambio básico y muy sencillo, pero al mismo tiempo importante y muy útil, ya que al abrir el menú de inicio este nos llevará directamente a la lista de todas las aplicaciones, y no tendremos que acceder a ella con clics adicionales. Funciona, y solo tendremos que deslizarnos por la lista para ver nuestras aplicaciones.

Se ha cumplido.

8.- Añadir la opción de usar el menú de inicio a pantalla completa

Esta petición no se ha cumplido, y no parece que vaya a hacerlo. La verdad es que no tiene mucho sentido, ya que un modo a pantalla completa nos llevaría a los tiempos del menú de inicio de Windows 8, uno de los sistemas operativos más denostados y con menor éxito de todos los que ha lanzado Microsoft hasta el momento.

No se ha cumplido.

9.- Recuperar las live tiles

Estas se utilizaron en Windows 10, pero no parece que vayan a regresar a Windows 11. Da la sensación de que Microsoft ha decidido abandonarlas para siempre, y que la compañía de Redmond no se plantea recuperarlas bajo ningún concepto. La verdad es que no tienen cabida con la interfaz y el diseño de dicho sistema operativo, y personalmente no las echo de menos lo más mínimo.

No se ha cumplido.

10.- Hacer que el botón del menú de inicio adopte el tono de color del sistema

Microsoft es consciente de que este es un cambio que interesa a los usuarios, pero la compañía tiene claro que no va a cambiar el color azul del logo del botón del menú de inicio. Es comprensible, dado que ese color es parte de la identidad del sistema operativo. No es algo grave tampoco, y no creo que tenga demasiada importancia.

No se ha cumplido.

Conclusiones

En total Microsoft ha introducido cuatro de los diez cambios más solicitados por los usuarios en el menú de inicio de Windows 11. Esto significa que sí, es cierto que el gigante de Redmond escucha a sus usuarios, y que parte de la información que recibe de estos para modificar y mejorar su sistema operativo.

Sin embargo, que Microsoft haya rechazado seis de esos cambios también significa que la compañía no hace el mismo caso a todas las peticiones, y que al final sigue su propio criterio a la hora de decidir qué cambios va a implementar y qué cambios se quedarán fuera, algo que me parece totalmente lógico.