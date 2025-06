Se retrasa la actualización 2.3 de Cyberpunk 2077. Buena noticia

Hay juegos que se entienden como productos cerrados desde su primer día, y otros que evolucionan como proyectos vivos, moldeados por sus errores, sus aciertos y el pulso de su comunidad. Cyberpunk 2077 pertenece sin duda al segundo grupo. Años después de su accidentado lanzamiento, el RPG futurista de CD Projekt Red sigue sumando contenido, mejoras y revisiones. Y aunque esta vez el nuevo parche se hace esperar, lo cierto es que esa espera podría estar más que justificada.

CD Projekt Red ha anunciado oficialmente que el parche 2.3 no llegará el próximo 26 de junio, como se había previsto inicialmente. A través de un breve mensaje publicado en sus canales oficiales, la desarrolladora polaca explicaba que el equipo necesita más tiempo en el horno para esta actualización, cuyo alcance aspira a igualar el del parche 2.2. En lugar de prometer una nueva fecha, han optado por reforzar su compromiso con la calidad: «Gracias por vuestra paciencia. Os contaremos más muy pronto«, concluye el comunicado.

El listón que se han marcado no es precisamente bajo. La versión 2.2 de Cyberpunk 2077, lanzada en abril, fue una de las más ambiciosas desde el relanzamiento del juego con la versión 2.0. Introdujo la posibilidad de personalizar vehículos, nuevas funciones para el modo foto, apariciones adicionales de Johnny Silverhand, más opciones de personalización para el personaje y un puñado de coches nuevos. El parche también incorporó mejoras de rendimiento y ajustes de equilibrio que fueron muy bien recibidos por los jugadores.

Aspirar a un volumen de contenido similar explica por qué CD Projekt Red ha optado por retrasar el lanzamiento. No se trata de una actualización menor, sino de una que probablemente incluye tanto elementos visuales y jugables como correcciones internas que requieren pruebas exhaustivas. Después de todo lo vivido con el juego, el estudio parece decidido a no repetir errores del pasado. Y si eso significa demorar un parche para asegurar su solidez, la jugada parece más que sensata.

Hey chooms,

We initially hoped to put Update 2.3 in your hands on June 26. However, we’ll need some more time to make sure we’re happy with it — we’re aiming for a scope similar to Update 2.2. We’ll update you further as soon as we can!

We appreciate your patience! pic.twitter.com/Hx5fEF8wj7

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 23, 2025