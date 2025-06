Steam ya empieza a integrarse en la interfaz de Xbox

Quienes jugamos en PC llevamos años acostumbrados a abrir múltiples lanzadores, sincronizar cuentas, mover carpetas y aceptar condiciones duplicadas, todo para acceder a nuestros juegos. Steam, Epic, Battle.net, Xbox… la fragmentación no ha sido precisamente una aliada del jugador. Pero algo está cambiando. Microsoft acaba de dar un paso que hace apenas un año habría parecido improbable: Steam se integra oficialmente en la app Xbox de Windows.

La novedad se encuentra, de momento, en fase beta dentro del programa Xbox Insider. Los usuarios pueden ahora agregar juegos de Steam (y también de Battle.net) a su biblioteca dentro de la aplicación Xbox, que detecta automáticamente los títulos instalados y los muestra tanto en “Mi biblioteca” como en la sección “Más recientes”. Esta integración no sustituye a Steam, claro, pero permite centralizar el acceso y la gestión desde un único punto. Además, el usuario puede ocultar tiendas concretas desde los ajustes, lo que ayuda a mantener una experiencia ordenada y personalizada.

Este avance no es una sorpresa total. En marzo ya contábamos que Steam estaba más cerca que nunca de Xbox, y en mayo explicábamos cómo Microsoft quería convertir su plataforma en un “PC optimizado para juegos”, integrando servicios externos como el propio Steam. Ahora esa hoja de ruta se materializa en una función práctica que mejora la usabilidad para millones de jugadores de Windows. La app Xbox se consolida como el centro neurálgico del juego en PC, no solo para títulos de Game Pass o Microsoft Store, sino también para otros catálogos externos.

La apuesta no se limita al escritorio. En dispositivos como el ASUS ROG Ally —donde la app Xbox ya viene preinstalada— esta biblioteca unificada facilita aún más la experiencia portátil. Y con la llegada de nuevos portátiles gaming con Windows, la idea de un launcher único cobra más sentido. La interfaz se adapta, los catálogos se sincronizan y los juegos, sean de donde sean, aparecen juntos. Es un cambio que apunta más a la integración que a la sustitución.

En este contexto, Microsoft se posiciona frente a SteamOS —la propuesta de Valve para «independizarse» de Windows— y frente a la fragmentación generalizada de los lanzadores. Su propuesta no exige exclusividad ni impone barreras: simplemente abre la puerta a una convivencia más cómoda entre plataformas. El objetivo es claro: que el jugador tenga menos obstáculos y más juego, independientemente de la tienda desde la que haya comprado sus títulos.

A medio plazo, esta estrategia podría tener implicaciones importantes. La centralización de bibliotecas mejora la organización, acelera el acceso y puede reforzar el ecosistema Windows frente a alternativas como Linux o consolas portátiles cerradas. Además, prepara el terreno para un posible sistema unificado de notificaciones, logros o incluso guardados cruzados, algo que los jugadores llevan años reclamando.

Quizá lo más interesante de este movimiento es que Microsoft no pretende reemplazar a Steam, sino integrarlo. No quiere que dejemos de usar la plataforma de Valve, sino que la podamos gestionar con más comodidad desde el entorno Xbox. En esa apertura está la clave: Steam no desaparece, pero encuentra un nuevo hogar dentro de Windows. Y en un mundo digital lleno de ventanas, a veces lo más valioso es tener una sola puerta de entrada.

