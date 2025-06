PlayStation 5 no solo ha representado un salto generacional en potencia gráfica y rendimiento, también se ha presentado como una apuesta por el diseño audaz, tanto en lo estético como en lo técnico. Pero hay decisiones que, con el paso del tiempo, dejan de parecer incuestionables. Algunas innovaciones no muestran sus verdaderas consecuencias hasta años después, cuando el desgaste, las condiciones de uso y ciertos patrones emergen. Lo que parecía brillante sobre el papel puede volverse problemático cuando millones de unidades entran en juego. Y ahora, a casi cinco años de su lanzamiento, comienzan a surgir señales inquietantes sobre un posible defecto que podría comprometer la vida útil de muchas consolas.

El problema se localiza en el sistema de disipación térmica, que emplea metal líquido en lugar de la tradicional pasta térmica para refrigerar el APU. Si la consola se coloca en posición vertical durante un tiempo prolongado, ese compuesto puede acabar deslizándose hacia el fondo del disipador, dejando zonas secas en el procesador. En ciertos escenarios de carga intensa, esa pérdida de contacto térmico provoca un sobrecalentamiento y apagones repentinos del sistema. No se trata de una avería anecdótica: todo apunta a un defecto de diseño con implicaciones amplias.

El aviso lo ha dado Alderon Games, estudio responsable de Path of Titans, que detectó un número creciente de jugadores cuyos sistemas se apagaban al ejecutar su título. Tras investigar, comprobaron que los foros y canales de Discord acumulaban cada vez más testimonios coincidentes. El patrón era claro: las unidades afectadas eran, en su mayoría, modelos de lanzamiento y se utilizaban en vertical. Incluso miembros del propio equipo del estudio comenzaron a experimentar el mismo problema.

Las cifras aún son preliminares, pero tras la última actualización del juego, Alderon estima que entre un 2% y un 3% de los usuarios podrían estar siendo afectados. Puede parecer poco, pero en un parque de consolas tan amplio, ese porcentaje se traduce en una cantidad significativa de dispositivos. Diagnosticar el fallo, además, resulta complicado: no hay acceso vía software a las temperaturas internas del procesador y la GPU, lo que impide hacer un seguimiento efectivo. Desde el estudio llegaron incluso a plantearse limitar el rendimiento del juego para no estresar el hardware, pero esa solución sería injusta para quienes no sufren el problema.

Sony, por su parte, ha trabajado para mitigar esta vulnerabilidad en las revisiones más recientes de la consola. Las versiones Slim y PS5 Pro incorporan ligeros cambios físicos en el disipador y el APU, como la adición de ranuras que evitan el goteo del metal líquido. Sin embargo, aún es pronto para saber si estas modificaciones serán efectivas a largo plazo. Lo cierto es que millones de unidades más antiguas ya están fuera de garantía, lo que plantea un escenario complicado para quienes vean fallar su consola por este motivo.

Alderon Games ha sugerido a Sony la posibilidad de poner en marcha un programa de reparación gratuita para las consolas afectadas, algo que la compañía japonesa no ha confirmado ni descartado públicamente. A diferencia del tristemente célebre “Red Ring of Death” de Xbox 360, este problema no es tan visible ni tan inmediato, pero su progresión silenciosa podría acabar teniendo consecuencias similares si no se aborda a tiempo.

En el fondo, el caso de la PlayStation 5 no solo plantea dudas técnicas, sino también éticas. ¿Dónde queda la responsabilidad de un fabricante cuando una elección de diseño acaba comprometiendo la durabilidad del producto? En un sector donde los ciclos de vida del hardware son largos y la inversión no es menor, es legítimo esperar que los errores estructurales no se diluyan con el paso del tiempo. Porque al final, la confianza del usuario también se enfría —o se sobrecalienta— según el cuidado con el que se diseñen las entrañas de su consola.

