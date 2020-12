No os decimos nada nuevo si decimos que ya está aquí la nueva generación de consolas y con ella, de la mano de Sony, la Playstation 5. La nueva videoconsola se puso a la venta el 19 de noviembre en España y ya se ha convertido en un producto tecnológico estrella para estas Navidades. Según sus creadores, viene cargada de novedades con las que pretenden hacernos sentir realmente en una nueva generación. Vamos a comprobar si las diferencias son tan notables como nos dicen después de probarla en profundidad.

Para empezar, estas son las características principales de Playstation 5:

Modelo PlayStation 5 Dimensiones 390 x 104 x 260 mm Peso 4,5 kg Procesador Procesador AMD Ryzen Zen 2 de 3,5 GHz con 8 núcleos Almacenamiento SSD

825 GB Almacenamiento 16 GB GDDR6 SDRAM a 448 GB/s Procesador gráfico

MD RDNA 2 Audio

Tecnología de audio 3D Tempest Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD con Atmos (Atmos solo disponible en películas en Bluray, no en juegos ni aplicaciones) y LPCM de hasta 7.1 canales Unidad óptica

Blu-ray 4k Conectividad

HDMI 2.1, 2 puertos USB 3.1, USB 2.0, USB 3.1 de tipo C, Gigabit Ethernet y ranura PCIe 4.0 M.2 interna Conectividad inalámbrica

Wifi 6 / Bluetooth 5.1 Incluye Mando con tecnología DualSense y juego Astro’s Playroom Precio 499 euros (con disco) y 399 (sin disco)

Más que mejores componentes, una buena arquitectura

Pues bien, aunque estamos ante un equipo que se queda algo lejano de los ordenadores más punteros de hoy en día, hay que decir que Sony ha hecho un buen trabajo optimizando la arquitectura hardware para mejorar el rendimiento. De esta forma, en la PlayStation 5 podemos ver cómo los juegos lucen con mejoras gráficas considerables, incluso en resolución 4K, en comparación con los de PS4 Pro. Además, gracias a la velocidad de la unidad de almacenamiento, se consigue una de las diferencias que más llama la atención, unos tiempos de carga mínimos. Esto se puede comprobar perfectamente con los juegos de PS4, ya que ahora al usarlos en la PS5 vemos cómo los tiempos de carga disminuyen en gran medida.

Dualsense, el verdadero salto generacional

Pero aunque el aspecto gráfico sea muy relevante, es en otros puntos donde encontramos esa sensación real de salto generacional. Y es que hay que hacer mención especial al mando Dualsense, ya que incorpora gatillos adaptativos que modifican su dureza o se bloquean en función de la acción que se esté realizando, y también con la respuesta háptica en la vibración, que viene a transmitirnos unas sensaciones con la vibración mucho más ricas que su predecesor DualShock 4. Y aunque esto a simple vista pueda parecer algo menor, al contrario, nos ofrece unas sensaciones que hacen que la inmersión en el juego sea más profunda y novedosa. De hecho es una forma más para que los desarrolladores nos transmitan más sobre lo que está sucediendo en el juego. Es algo que hay que probar para ver realmente la diferencia.

Sonido envolvente para todos con Tempest Engine

Otro trabajo de inmersión que ha realizado Sony es el de la introducción del chip de sonido Tempest Engine. Gracias a él, la videoconsola es capaz de detectar la situación espacial desde la que se produce cada sonido en el juego y transmitirlo por medio de auriculares a sonido 3D. Esto quiere decir que escucharemos por medio de unos auriculares sencillos, como los que podemos tener todos en casa, la sensación de que los sonidos vienen de diferentes partes sin necesidad de unos cascos envolventes o un equipo de sonido de varios altavoces. Esto se consigue gracias a que la consola es capaz de modular las ondas sonoras para que parezca que la procedencia del sonido viene de diferentes posiciones. Además, Sony ha lanzado los casos Pulse 3D con los que, según asegura Sony, la experiencia de audio 3D se lleva al máximo.

Nosotros lo hemos probado con auriculares normales y la verdad es que nos ha parecido que se queda a medias del sonido en estéreo y el 3D. De hecho, se aprecia y se disfruta más el sonido envolvente con opción de configuración hasta 7.1. Eso sí, por el momento ni los juegos ni las aplicaciones como Netflix o Amazon Prime podrán disfrutar de la tecnología de sonido espacial Dolby Atmos. Sin embargo las películas que se reproduzcan en Bluray sí que podrán escucharse en Dolby Atmos si disponen de una pista de sonido con esta tecnología.

Reproductor Bluray Ultra HD

Hablando del reproductor de Bluray, en esta ocasión, para la versión con disco, se incluye uno capaz de reproducir películas en resolución Ultra HD, es decir, que podemos verlas en 4K y además con la tecnología de mejora de color HDR. Eso sí, la tecnología también de mejora de color Dolby VIsión no es compatible con Playstation 5 como tampoco lo es con películas 3D. Por lo demás, se puede decir que el reproductor es de calidad, como en su predecesora, por lo que no deberíamos tener problemas con ningún tipo de película.

4K, 8K y 120Hz

Profundizando un poco más en las características técnicas de la consola, lo más destacable es su capacidad de visualizar resoluciones altas. Playstation 5 es capaz de ejecutar juegos en 4K, aunque hay que decir que no todos los juegos tendrán esta resolución. Sin embargo, una técnica que se está empleando en los primeros juegos lanzados, es la de reescalar la resolución de 2K a 4K, algo que permite jugar con una buena resolución y mejores gráficos. Nosotros la hemos probado y nos ha parecido convincente, es prácticamente como jugar en 4K.

A esta resolución, además, es capaz de ejecutar juegos a la velocidad de refresco de 120Hz, es decir, 120 imágenes por segundo, lo que resulta en un visionado realmente suave y fluido, aunque hay que decir que ya a 60Hz es suficiente para un juego fluido. Eso sí, como con la resolución, no todos los juegos tendrán esta característica y, además, para poder usarla hay que tener una televisión equipada con conector HDMI 2.1. Por último, la resolución 8K aún no está disponible en juegos ya que se incluirá por medio de una actualización en el futuro.

Retrocompatibilidad, menús, ventiladores y otras características

Playstation 5 es retrocompatible con la gran mayoría de juegos de Playstation 4. Nosotros los que hemos probado los hemos disfrutado con mejoras de velocidad y funcionando con mucha fluidez. Por supuesto los tiempos de carga son menores que en la anterior consola y estamos seguros de que algunos recibirán parches para hacerlos aún más compatibles con Playstation 5.

Por su parte, el menú de la consola ha sido totalmente renovado. Ahora es más claro y los juegos tienen un mayor protagonismo, lo cual se agradece mucho. Además, es mucho más ágil a la hora de pasar de un juego al menú y volver al mismo. Por último también cabe destacar que trae nuevas herramientas para realizar emisión en directo de las partidas.

En cuanto al ruido que hace la consola hay que decir que hay un poco de polémica. Y es que según parece Sony ha sacado a la venta modelos de la consola con diferentes tipos de ventiladores. En nuestro caso la consola por lo general es muy silenciosa. Sin embargo, en momentos puntuales, se escucha una vibración muy notable que llega a ser molesta. Y, por supuesto, el lector de disco es bastante ruidoso, por lo que si juegas a un juego en edición física sí que vas a tener un ruido bastante molesto en los momentos de carga.

Conclusiones

Sin lugar a dudas la PS5 es un salto de calidad en el entorno de las consolas. Tanto la experiencia de juego como el rendimiento son algo que hay que vivir para entenderlo. Por ello, este producto se lleva nuestro sello de calidad.

Aunque los nuevos juegos son, en cuanto a jugabilidad, iguales que sus antecesores, la experiencia de juego es muy distinta gracias a las novedades del mando, los tiempos de carga y el sonido en 3D. Desde luego ha sido un acierto por parte de Sony incluirlos ya que si no, estaríamos simplemente en un salto de calidad gráfica.

Por otra parte, hay algunos aspectos en los que flojea. Por un lado el salto gráfico va a ser insuficiente para competir en los años venideros contra los PC gaming de alta gama. Y por otra parte esta consola no es tan puntera tecnológicamente como lo eran sus predecesoras debido a que las opciones de sonido envolvente vienen limitadas así como porque su salida HDMI 2.1 no hace uso, al menos de momento, de toda la velocidad de la que dispone y eso hace que no podamos aprovechar al máximo las opciones de profundidad de color de las que disponen algunos televisores.

PlayStation 5 está a la venta (todavía con disponibilidad muy limitada) en minoristas como Amazon o PcComponentes. El precio oficial es de 399 y 499 euros respectivamente, para las versiones digital y con unidad óptica Blu-ray.