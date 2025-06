En un mercado saturado por marcas deportivas históricas y gigantes tecnológicos que compiten por cada punto de cuota, Mibro ha logrado hacerse un hueco con una propuesta que no imita, sino que busca diferenciarse. Nacida en 2015 como parte de Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co. Ltd., la compañía ha crecido con el respaldo de inversores del calibre de Xiaomi o Nokia, dos nombres que no suelen apostar a ciegas.

Esa solidez financiera y tecnológica ha servido para construir una estructura robusta: más de 200 ingenieros de I+D —en algunas fuentes se habla incluso de 300— y un portafolio de más de 200 patentes centradas en tecnología wearable. Hoy, con presencia en más de 150 países y una base de 30 millones de usuarios, Mibro no es ya una promesa, sino un competidor consolidado.

La nueva Serie GS, compuesta por los modelos Active2, Pro2 y Explorer S, sintetiza esa trayectoria. Más que una simple renovación de catálogo es un salto de generación pensado para aportar músculo técnico y criterio deportivo a una gama que ya apunta claramente al segmento profesional.

Con gigantes como Apple, Garmin, Huawei o Samsung marcando el ritmo en el sector, competir requiere algo más que buenos acabados o precios ajustados. Mibro ha optado por una vía menos evidente: reforzar su apuesta por el I+D y desarrollar algoritmos propios enfocados a la experiencia deportiva. No pretende medirse en todos los frentes con los modelos más ambiciosos del mercado, sino consolidarse como una alternativa especializada y accesible.

El lanzamiento conjunto de tres relojes —cada uno con un perfil técnico diferenciado— responde a esa lógica. En lugar de ofrecer un dispositivo genérico, Mibro fragmenta su propuesta para cubrir mejor las necesidades de distintos tipos de usuario: desde corredores urbanos hasta exploradores de montaña. Esa segmentación no solo permite ajustar el precio —algo que se abordará más adelante—, sino que refuerza el valor funcional de cada modelo en contextos de uso concretos.

Un reloj para cada atleta. Una solución para cada deporte.

La nueva Serie GS no es un catálogo ampliado, sino una propuesta con sentido. Bajo el lema “One Series, Three Destinations”, Mibro estructura su oferta en tres modelos —Active2, Pro2 y Explorer S— que, aunque comparten base tecnológica, responden a perfiles de usuario bien diferenciados. No es solo una cuestión de diseño o autonomía: cada uno ha sido concebido para un tipo concreto de entrenamiento, entorno y exigencia física.

Este planteamiento busca atajar un problema habitual en el mercado de los wearables deportivos: la confusión. En un entorno saturado, donde muchos dispositivos ofrecen prestaciones similares, Mibro opta por la especialización como vía para aportar claridad y utilidad real al usuario.

La segmentación permite a Mibro moverse con agilidad entre nichos deportivos que otras marcas tienden a agrupar. Frente al enfoque de “talla única” que domina buena parte del mercado, la marca apuesta por modelos con funcionalidades concretas y optimizadas. Esto la posiciona frente a competidores consolidados como Garmin, que ha cultivado líneas específicas como Forerunner o Fenix para corredores y actividades outdoor. Ahora bien, el éxito de esta táctica dependerá de algo más que del hardware: comunicar con claridad y ayudar al usuario a elegir el modelo que realmente encaja con su actividad será clave.

Mibro Watch GS Explorer S

Pensado para quienes buscan algo más que un entrenamiento intenso, el Explorer S apunta a un perfil que combina deporte extremo, aventura y resistencia. No se limita a registrar datos: está preparado para acompañar en escenarios complejos, desde un ascenso alpino hasta una inmersión en apnea.

Certificado con 17 estándares militares (MIL-STD-810H-2019) y resistente al agua hasta 10ATM, permite buceo libre hasta 30 metros. Incorpora modo de exploración, llamadas por Bluetooth y una versión avanzada con cuerpo de titanio, pensada para entornos hostiles. Es un modelo diseñado para quienes no solo entrenan, sino que exploran: buceadores, montañistas, escaladores o navegantes encontrarán aquí una herramienta fiable.

Mibro Watch GS Pro2

El Pro2 está dirigido a triatletas y deportistas que entrenan con regularidad y participan en competiciones amateur. Su enfoque es más técnico que aventurero, con funciones orientadas al control del rendimiento y a la optimización de sesiones largas o combinadas.

Resistencia al agua de 5ATM, batería de gran autonomía y un modo específico para triatlón —con transición automática entre natación, ciclismo y carrera— lo hacen especialmente útil para quienes quieren registrar y analizar todo el ciclo de prueba. Incluye además un modo Padel con métricas avanzadas, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para disciplinas clásicas como para deportes emergentes.

Mibro Watch GS Active2

El GS Active2 es la propuesta de Mibro para la comunidad runner, desde quienes empiezan con un 5K hasta corredores de fondo que entrenan para maratones completos. También se dirige a perfiles más generales de fitness, que valoran la mejora progresiva y el control del rendimiento.

Su construcción ligera —apenas 39 gramos— lo convierte en un reloj cómodo incluso en sesiones largas o exigentes. Incorpora planes de entrenamiento para diferentes distancias (5K, 10K, media y maratón), monitorización avanzada con cálculo de VO₂ Max y, como sus hermanos de gama, un modo Padel que amplía su utilidad. Con resistencia al agua de 5ATM, es apto para nadar, hacer snorkel o surf recreativo sin preocupaciones.

La propuesta del Active2 compite directamente con modelos como el Garmin Forerunner, orientados a corredores que buscan métricas útiles sin necesidad de funcionalidades excesivas. El verdadero reto para Mibro está en comunicar esa diferenciación de forma nítida: evitar solapamientos y canibalización entre modelos exige una narrativa clara, algo que la propia marca parece tener presente al plantearse “reducir la confusión de productos” como uno de sus objetivos estratégicos.

Mucho hardware por tan poco

Mibro ha reforzado toda la Serie GS con una apuesta clara por la durabilidad y la calidad de materiales, algo poco habitual en gamas medias. El GS Explorer S, el más robusto del trío, combina cerámica, cristal Corning Gorilla 3, fibra de vidrio y silicona líquida en un cuerpo de 47,8 mm de diámetro y 13,1 mm de grosor. Pesa 71 gramos e incorpora 17 certificaciones militares (MIL-STD-810H-2019), que validan su resistencia al polvo, a la niebla salina o a temperaturas extremas de entre -30 °C y 70 °C. El bisel de nano-cerámica y la carcasa de nylon reforzado elevan la protección física sin renunciar al diseño.

El GS Pro2 opta por una estructura más clásica, con acero inoxidable 316L, fibra de vidrio reforzada y un cuerpo de 48 mm y 12 mm de grosor. Su carcasa PA66 alcanza una resistencia a la tracción de casi 2000 RmN/mm². En el otro extremo de la balanza está el GS Active2, el más ligero: solo 39 gramos gracias a su aleación de aluminio y correa textil, con dimensiones más contenidas (46 mm x 11,7 mm).

Toda la gama integra pantallas AMOLED de alta resolución, con excelente visibilidad incluso bajo luz solar directa. El Explorer S destaca con sus 1,32 pulgadas, brillo de 1500 nits y 353 PPI; el Pro2 amplía el tamaño a 1,43 pulgadas y mantiene resolución, aunque con un brillo máximo de 1200 nits y densidad de 326 PPI. El Active2 recupera el formato de 1,32 pulgadas con las mismas prestaciones del Explorer S. Todos incluyen función Always-On Display, tasa de refresco de 60 Hz y revestimiento anti-huellas.

A nivel interno, los tres modelos comparten el mismo chipset dual-core VS3250. En memoria, el Explorer S es el más capacitado, con 16 MB de PSRAM frente a los 8 MB del Pro2 y el Active2, que conservan los 1 GB de almacenamiento SPI-Nand Flash.

Uno de los elementos clave de la serie es el sistema GPS de doble frecuencia (L1+L5), que mejora notablemente la precisión, el tiempo de bloqueo de señal y la fiabilidad en entornos difíciles. Además de GPS, los relojes son compatibles con Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS.

Todos los modelos integran llamadas por Bluetooth, incluyendo el Explorer S, cuya estanqueidad de 10ATM no impide mantener calidad de audio —algo técnicamente complejo y poco común incluso entre marcas de referencia.

En autonomía, la Serie GS presenta cifras competitivas. El Explorer S alcanza 25 horas en GPS, 20 días en uso normal y 50 en modo básico. El Pro2 se sitúa en 20/20/45 días, y el Active2 en 15/15/30. Métricas más que suficientes para usuarios intensivos o viajes largos sin acceso constante a carga.

Mibro Galaxy OS 2.0, una evolución con sentido

Toda la Serie GS se apoya en Mibro Galaxy OS 2.0, una versión renovada del sistema operativo de la marca que mejora la fluidez, la personalización y la experiencia general de uso. El usuario puede configurar su propio centro de información con más de 50 tarjetas organizadas por temáticas: deporte, salud, capacidad de carrera, estado de entrenamiento y estilo de vida. Un enfoque modular que prioriza lo útil sobre lo decorativo.

La integración con plataformas externas es otro de sus puntos fuertes. Galaxy OS 2.0 permite sincronizar métricas de salud y actividad con Google Fit (en Android), Apple Health (en iOS) y Strava (para dispositivos con GPS), algo fundamental para quienes ya utilizan estas plataformas como base de su historial deportivo.

La aplicación MibroFit cierra el círculo: una interfaz clara para revisar entrenamientos, personalizar esferas y acceder a un amplio catálogo de diseños. Todo pensado para que el reloj no solo mida, sino que también se adapte al usuario.

La Serie GS de Mibro no se limita al rendimiento físico: incorpora un seguimiento completo de la salud, integrado de forma coherente con las funciones deportivas. Todos los modelos monitorizan la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y permiten configurar alertas para mantenerse dentro de la zona de esfuerzo deseada. También incluyen detección automática de oxígeno en sangre (SpO₂), una función especialmente útil en actividades a gran altitud o de alta exigencia.

El análisis del sueño va más allá de lo básico: distingue entre fases REM, sueño profundo y ligero, y ofrece una puntuación diaria acompañada de información sobre la evolución del ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno. A esto se suman herramientas de gestión del estrés, ejercicios de respiración, seguimiento del ciclo menstrual y recordatorios para evitar el sedentarismo.

Los modelos Explorer S y Pro2 van un paso más allá con su sistema de detección biológica basado en una matriz circular de sensores, que mejora la precisión en la medición tanto del pulso como de la oxigenación.

Nuestras pruebas

Para evaluar el rendimiento de la nueva Serie GS, sometimos los tres modelos a pruebas reales en distintos entornos deportivos. El objetivo no era solo comprobar si cumplen con lo prometido en ficha técnica, sino valorar cómo responden en condiciones de uso exigente, donde la precisión y la fiabilidad marcan la diferencia.

Uno de los focos fue el GPS de doble frecuencia (L1+L5), presente en toda la gama. En el GS Active2, la señal fue estable incluso en zonas con árboles densos. En sesiones de running urbano y por senderos, los registros fueron casi idénticos a los de un Garmin Forerunner 955 en modo multibanda. La única desviación perceptible se dio en curvas muy cerradas, donde el trazado tendía a suavizarse, pero la diferencia total en un recorrido de 10 km fue mínima —menos de 200 metros—.

En el GS Pro2, probamos la navegación con alertas de desviación. Las notificaciones por vibración y en pantalla funcionaron con eficacia, ayudando a mantener el rumbo sin depender del teléfono.

La medición de frecuencia cardíaca y SpO₂, otro apartado crítico en relojes deportivos también ofreció buenos resultados. El sensor óptico 4PD del Active2 mantuvo la frecuencia cardíaca a solo 1-2 latidos por minuto de diferencia respecto a un sensor Garmin integrado durante carreras de intensidad media y ciclismo. Las mediciones de oxígeno en sangre fueron estables y coherentes.

Para la mayoría de los usuarios, esta precisión será más que suficiente. Sin embargo, quienes entrenen a niveles de alta intensidad o busquen métricas de máximo detalle —por ejemplo, en series cortas o sprints— seguirán encontrando mayor exactitud en pulsómetros de banda pectoral o de brazo.

Mibro, en todo caso, ha logrado un equilibrio notable entre funcionalidad y coste, ofreciendo resultados fiables para deportistas exigentes sin alcanzar precios prohibitivos.

La autonomía es uno de los puntos fuertes más consistentes en la Serie GS. En pruebas con el GS Active2, usando el GPS una hora diaria, el consumo fue de entre un 17% y un 20% por día, lo que se traduce en una autonomía efectiva de unos cinco días con uso intensivo. En contextos menos exigentes, puede alcanzar los siete u ocho días sin necesidad de carga. El GS Pro2 y el Explorer S ofrecen 20 y 25 horas de uso continuo de GPS, respectivamente.

En relojes deportivos, donde las sesiones largas son habituales, esta autonomía coloca a Mibro en una posición competitiva frente a marcas de gama media e incluso alta. Poder entrenar o viajar sin preocuparse por llevar el cargador se convierte en una ventaja práctica y diferenciadora.

Experiencia con el modo padel

El modo padel no es un complemento más: es una de las funciones más bien resueltas de la Serie GS. Gracias al sensor de seis ejes y a la llamada Matriz Técnica 6D, el reloj puede identificar patrones de golpeo y medir la velocidad del swing con notable precisión —de 0 a 150 km/h en cuatro etapas—. Esta información es útil no solo para jugadores avanzados, sino también para quienes están mejorando su técnica y buscan datos objetivos sobre ritmo y postura. Pocas marcas han apostado por el padel con esta profundidad, lo que permite a Mibro dirigirse con claridad a una comunidad deportiva en expansión.

En el uso diario, Galaxy OS 2.0 cumple con lo prometido: la pantalla responde de forma ágil, los colores son vivos y la navegación entre menús y widgets es fluida. La carga del historial de entrenamientos es rápida, incluso en comparación con modelos de marcas consolidadas. Todo en el sistema parece diseñado para que el usuario acceda a lo que necesita sin distracciones.

Conclusiones

La nueva Serie GS marca un paso firme en la estrategia de Mibro dentro del competitivo segmento de los smartwatches deportivos. A través de una segmentación bien definida, la marca ha logrado configurar una propuesta sólida que responde con criterio a distintos perfiles de usuario, sin perder de vista el equilibrio entre prestaciones y precio.

Todos los modelos integran funciones de nivel avanzado —GPS de doble frecuencia, pantallas AMOLED de alto brillo, autonomía realista y modos deportivos especializados como padel, triatlón o buceo—, lo que refuerza su valor frente a competidores de mayor recorrido. La autonomía se mantiene como un argumento transversal y convincente, y la robustez del Explorer S, con sus certificaciones militares y capacidad de llamadas bajo 10ATM, añade un plus técnico que no pasa desapercibido.

Con esta serie, Mibro se posiciona como una alternativa asequible frente a marcas como Garmin —con modelos como los Forerunner 165, 965 o la gama Fenix— o incluso frente a propuestas de Amazfit como el T-Rex 3. Aunque queda margen para evaluar con mayor profundidad la precisión de sus sensores frente a dispositivos premium, el enfoque de Mibro resulta coherente: cubrir las necesidades reales de la mayoría de las atletas sin disparar el coste.

La Serie GS es una apuesta ambiciosa por acercar tecnología avanzada a más tipos de deportistas. Aún hay margen de mejora en aspectos como la pulidez del software o ciertos detalles ergonómicos, pero el equilibrio entre prestaciones, durabilidad y autonomía resulta difícil de ignorar. Para quienes buscan un reloj fiable, bien equipado y con una propuesta de valor coherente, Mibro debería ser una opción a valorar.

