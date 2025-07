Cuatro años después del lanzamiento inicial, Windows 11 alcanza a Windows 10 en cuota de mercado. Pero el gran problema persiste, ya que siguen siendo los centenares de millones de máquinas que no cumplen los requisitos para actualizar y que se quedarán en un limbo cuando en pocos meses termine el soporte técnico de Windows 10.

PIRG (Public Interest Research Group), la organización estadounidense sin ánimo de lucro especializada en combatir la obsolescencia y los desechos electrónicos, ha vuelto a acusar a Microsoft de no brindar una «solución viable» para los usuarios de Windows 10 que no pueden actualizar a Windows 11 y exige un compromiso a largo plazo para aumentar su soporte técnico más allá de octubre de 2025.

Windows 11 alcanza a Windows 10, pero…

Según los últimos datos de StatCounter, la participación de mercado de Windows 11 ahora es casi idéntica a la de Windows 10 en la mayoría de regiones mundiales. En el mes de junio, Windows 11 experimentó uno de los mayores saltos de su historia, pasando del 43,22% al 47,98%, casi cinco puntos porcentuales de subida. El crecimiento interanual del sistema en 2025 asciende a 18,23 puntos.

Windows 10 todavía sigue al frente en sistemas operativos de escritorio, aunque el último mes perdió 4,43 puntos, pasando del 53,19% al 48,76%. La cuestión es que Windows 10 es el único factor que contribuye al aumento de la cuota de mercado de Windows 11 y todavía resta una millonada de máquinas por actualizar cuando quedan menos de cuatro meses para el final del soporte oficial de Windows 10.

Ya no es cuestión de que Windows 11 guste más bien poco y tenga problemas no superados en estabilidad o rendimiento, es que una buena parte de las máquinas con Windows 10 no podrán actualizarse a Windows 10 aunque quisieran al no cumplir con los requisitos.

«Es obvio que los usuarios están frustrados», aseguran desde PIRG, acusando a Microsoft de «no brindar una solución viable» para los usuarios de Windows 10 que no pueden actualizar a Windows 11 y con ello enviar al vertedero cientos de millones de PC, que por lo demás están en perfecto estado. El grupo exige una solución que tendría que pasar por «un compromiso de proporcionar automáticamente un soporte más prolongado para Windows 10 o flexibilizar los requisitos de hardware para Windows 11».

El programa oficial de Seguridad Extendida para usuarios finales que permitiría seguirlo usando con actualizaciones de seguridad más allá del 14 de octubre de 2025 cuando finaliza su soporte oficial, cuesta dinero, solo duraría un año más y no es algo que vaya a usar el grueso de consumidores. Microsoft avanzó una ampliación de este programa y gratis, que veremos cómo se termina concretando y los efectos que tiene.

Por el momento, las necesidades comerciales de Microsoft se imponen a la de los consumidores. Si no quieres contribuir a ello es hora de ir buscando alternativas. En este escenario, GNU/Linux es imbatible, tanto usado como sistema principal como en combinación junto a Windows en un sistema de arranque dual.