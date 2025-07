PS5 Pro no utiliza RDNA 4, y no es compatible con FSR 4

Seguro que habrás leído recientemente noticias que dicen que PS5 Pro va a recibir FSR 4 en 2026, y que esto está confirmado por Mark Cerny. Siento deciros que esa información es falsa, y que no es más que una invención creada al sacar de contexto una noticia publicada por Tom´s Hardware.

Lo que Mark Cerny dijo es que en 2026 esperan lanzar un nuevo algoritmo para mejorar el rendimiento de la tecnología PSSR, que es la solución de reescalado inteligente que utiliza PS5 Pro. Esto significa que lo que veremos será una actualización de esa tecnología, y no el lanzamiento de FSR 4.

Seguro que alguno de nuestros lectores está pensando que esto no quiere decir que no vayan portar FSR 4 a PS5 Pro, y en efecto, no es una negativa oficial ni en sentido estricto, pero la realidad es que dicha tecnología no es compatible con la consola de Sony, porque esta no cumple con los requisitos necesarios para moverla de forma óptima.

Cuando Sony desarrolló PS5 Pro en AMD todavía no había decidido mover FSR a un modelo de IA avanzada, y esto hizo que dicha consola llegase al mercado con un nivel de prestaciones inferior al que ofrece la arquitectura RDNA 4.

PS5 Pro no soporta de forma nativa FP8

Ese es el gran problema que tiene la consola de Sony, y la barrera principal que le impide ejecutar FSR 4 tal y como lo conocemos en PC. El salto de FP16 a FP8 representa una mejora enorme en términos de rendimiento a la hora de trabajar con algoritmos de IA que no necesitan de un grado de precisión elevado.

Contar con soporte nativo de FP8 es importante porque, de lo contrario, nos encontraremos con problemas de rendimiento derivados del uso de capas de conversión. Esto ya lo vimos recientemente cuando se forzó la ejecución de FSR 4 sobre una Radeon RX 7900 XTX, la pérdida de rendimiento rozaba el 34% frente a FSR 3.1, y eso que esta tarjeta gráfica es de lo más potente que tiene AMD en el mercado, y está muy por encima de la GPU de PS5 Pro.

Llevar el modelo actual de FSR 4 a PS5 Pro, sabiendo que no soporta FP8, no sería imposible, pero la pérdida de rendimiento sería tan grande que no valdría la pena. El conocido filtrador KeplerL2 ha confirmado esta información, diciendo literalmente que esta consola no podría mover el mismo modelo de FSR 4 que hemos visto en PC bajo la arquitectura RDNA 4.

¿Qué opciones tiene Sony?

La compañía podría limitarse a seguir trabajando en mejorar la base de PSSR, que es lo más probable teniendo en cuenta las declaraciones de Mark Cerny y la cercanía del cambio de generación. También podría optar por dar forma a una nueva versión de FSR 4, que estaría recortada y ajustada para funcionar en dicha consola.

Esa versión de FSR 4 sería muy inferior a la versión de PC, y tendría que partir de todas las limitaciones que tiene PS5 Pro, tanto a nivel de soporte como de potencia, ya que su hardware solo es capaz de alcanzar los 300 TOPs en INT8. Como referencia, una GeForce RTX 2080 de 2018 rondaba los 170 TOPs en INT8, y una GeForce RTX 5060 llega a los 614 TOPs.

La tarjeta gráfica más económica de la generación actual dobla la potencia en IA del hardware especializado de PS5 Pro, y no solo eso, también cuenta con soporte de operaciones en FP8 y en FP4, así que no se puede comparar con la consola de Sony, porque la gráfica de NVIDIA está en un nivel muy superior.