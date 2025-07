No sé si pensarás como yo, pero llevaba ya bastantes años pensando que el mercado de los navegadores web ya no tenía demasiado margen a la innovación. No me malinterpretes, ojo, siempre es posible mejorar su rendimiento, idear nuevas funciones que los hacen más útiles y prácticos, etcétera. Avances interesantes, claro, pero que no dejan de ser mejoras incrementales que rara vez alteraban el statu quo. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial está reescribiendo el juego. Hoy mismo, OpenAI ha confirmado que su navegador con IA llegará a los usuarios en cuestión de semanas, y Perplexity ha anunciado Comet, su propio navegador inteligente. Un escenario que, de pronto, vuelve a ser apasionante.

Comet ha sido presentado como un navegador diseñado desde cero con un enfoque “AI-first”. Perplexity lo ha lanzado en fase beta, inicialmente para sus suscriptores Max, mientras que el resto de usuarios puede apuntarse a una lista de espera para acceder mediante invitación. La compañía, conocida por su motor de búsqueda basado en IA, describe Comet como un navegador “creado para permitir que Internet haga lo que siempre ha querido: amplificar nuestra inteligencia”.

Entre sus características más destacadas se encuentra la integración profunda de agentic AI, un concepto que va más allá del asistente clásico para resolver tareas complejas. Comet no solo responde a consultas por texto o voz, sino que puede programar reuniones, realizar investigaciones en profundidad sobre un tema, comparar precios de productos en distintas plataformas y recordar la información recopilada para usos posteriores, en una experiencia más cercana a un agente personal que a un simple navegador con IA.

Otro aspecto clave de Comet es su apuesta por la privacidad. Mientras otras compañías centran su desarrollo en explotar los datos de uso, Perplexity asegura que Comet almacena los datos localmente y evita emplear información personal para entrenar sus modelos de IA. Para quienes valoran la confidencialidad de su actividad online, esta arquitectura puede suponer un argumento de peso frente a alternativas más generalistas.

La estrategia de Perplexity contempla un despliegue progresivo. Tras un lanzamiento limitado en Mac con Apple Silicon, ya ha comenzado a llegar a Windows, mientras prepara su llegada a Android, que según su CEO va “adelantada al calendario”. Aunque actualmente está reservado a usuarios Max (con un coste de 200 dólares al mes o 2.000 al año), la compañía ha confirmado que en el futuro habrá una versión gratuita integrada en su servicio general de IA.

Comet no se enfrentará únicamente a los navegadores clásicos como Chrome, Edge o Firefox. Su verdadera competencia la forman otros proyectos nacidos con la IA en el centro, como Opera Neon, Dia de The Browser Company, Norton Neo o, próximamente, el navegador de OpenAI. Sin embargo, el respaldo de nombres como Jeff Bezos, SoftBank y NVIDIA otorga a Perplexity un músculo financiero y tecnológico nada desdeñable en esta carrera.

El lanzamiento de Comet confirma que el futuro de la navegación web no se definirá solo por la velocidad de carga o la compatibilidad con extensiones, sino por el modo en que integren la inteligencia artificial en nuestro día a día digital. La pregunta ya no es si usaremos IA al navegar, sino qué navegador nos ofrecerá la combinación ideal de funcionalidades, privacidad y soporte para esta nueva era. Y en esa batalla, Comet acaba de presentar sus credenciales.