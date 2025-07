GeForce Now suma 10 nuevos juegos esta semana

La política de NVIDIA en lo referido a la incorporación de nuevos títulos a GeForce Now no tiene parangón. Da exactamente igual el momento del año, si nos encontramos en periodo lectivo o festivo, si el sector del juego está más o menos activo en el lanzamiento de nuevos juegos… nada de eso importa cuando hablamos de los GFN Thursday, es decir, los jueves de todas las semanas del año, que son el momento elegido por el gigante verde para anunciar los títulos que se suman a su plataforma de juego en streaming.

Así, esta semana nos encontramos con nada menos que 10 nuevos títulos, algunos nuevos lanzamientos, junto con otros que ya llevan un tiempo en el mercado, y que como ya es habitual comprende desde grandes AAA hasta desarrollos firmados por pequeños estudios independientes que, por la razón que sea, han sabido ganarse el interés (en algunos casos incluso el cariño) de la comunidad gamer, en un tipo de historia de éxito que tanto nos gustan a algunos.

Pues bien, esta semana tenemos desde RoboCop: Rogue City, un título que tras diversos (y justificados) retrasos debutó con muy buen tino… y del que precisamente hoy se estrena su secuela, RoboCop: Rogue City – Unfinished Business (es un juego independiente, no un DLC del anterior), hasta títulos más pequeños pero tremendamente prometedores, como He is Coming, tenemos una selección destacable, tanto cualitativa como cuantitativamente hablando.

Pero, claro, no todo son novedades y juegos nuevos, también hay que prestar atención a las actualizaciones, pues es importante poder disfrutar siempre de la versión más reciente y completa de los títulos. Y, a este respecto NVIDIA también ha anunciado hoy mismo que GeForce Now ya ofrece la actualización 2.3 de Cyberpunk 2077 que, como seguramente recordarás, fue anunciada ayer mismo, y cuyo despliegue a las diversas plataformas en las que está disponible el juego se irá completando en las próximas semanas.

Para quienes no los conozcan, GeForce Now es el servicio de juego en la nube de NVIDIA. Permite conectar con las bibliotecas de las principales plataformas digitales. Y este punto es muy importante, porque lo que te permite es disfrutar de tus propios juegos, los que has comprado en dichas tiendas, en todos los dispositivos compatibles con la plataforma, disfrutando siempre de un rendimiento excepcional, y sin tener que preocuparte de compatibilidad, especificaciones técnicas, etcétera.

Las modalidades de suscripción disponibles son:

Gratuito : Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos.

: Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos. Priority : Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080.

: Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080. Ultimate RTX 4080: El tope de gama, diseñado para quienes no se conforman con nada menos que el máximo rendimiento. Este nivel ofrece acceso a servidores que simulan un PC equipado con una GeForce RTX 4080, lo que significa gráficos en modo Ultra, tasas de refresco de hasta 120 fps, resolución 4K y sesiones de juego de hasta ocho horas.

GeForce Now Thursday

Y, como todos los jueves, vamos ya con el repaso a los nuevos títulos que se suman a GeForce Now esta semana. Son los siguientes: