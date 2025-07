Consigue Civilization VI Platinum Edition gratis

Es leer Civilization VI (o Civilization, a secas) y, de inmediato, me viene a la cabeza «Un par de turnos más y me voy a dormir«. Esta es, probablemente, una de las frases más dichas y menos cumplidas por los aficionados a los juegos de estrategia por turnos. Y digo que es de las menos cumplidas porque, por norma general, nunca eran (son) solo dos turnos más. Aquí, en público, hablo solo por mí, pero se de bastantes más personas que lo dijeron un día cualquiera, a primera hora de la noche, y terminaron viendo amanecer por la ventana. A día de hoy, la edad y las responsabilidades ya no me permite esos excesos, pero reconozco que la tentación de la Platinum Edition de Civilization VI ha despertado regiones de mi cerebro que pensaba ya inactivas para siempre.

Parece que fue ayer, pero tenemos que retroceder hasta octubre de 2016 para recordar el lanzamiento de la sexta entrega del gran referente en la estrategia por turnos… y sí, como puedes ver en esa noticia, mi compañero Tomás también forma parte del club del turno más. Como decía, hablo de una fenomenología que se da a nivel global, especialmente entre las personas con un gusto pulido y sofisticado que, claro, hace que elijan lo mejor de su género (me consta que esta opinión es polémica, pero yo no puedo verlo de otra manera). Ahora bien, si quieres defender tú juego favorito por turnos, te leo en los comentarios.

Semanas después de su lanzamiento, mi compañera María realizaba una extensa review del juego, con el plus de que su preferencia, hasta el momento, pasaba más por los títulos en tiempo real (spoiler, juraría que también se unió al clan de los turnos). En cualquier caso, como puedes leer en dicho artículo, Civilization VI es un juego complejo, como cabe esperar de la saga, pero que con la dedicación necesaria proporciona el nivel de entretenimiento, y en muchos casos de satisfacción (aunque en ocasiones también puede desesperarte, si las cosas se tuercen) que todos esperamos al jugar a un gran juego.

Pues bien, ya sea que tengas mucha curiosidad, o que hasta ahora ni se te hubiera pasado por la cabeza pero yo haya conseguido despertar tu interés, la excelente noticia es que, durante esta semana, Epic Games está regalando Civilization VI Platinum Edition. Como ya es habitual en la tienda de Epic, tan solo tienes que acceder a la página web del juego, hacer click en el botón «Obtener» y, tras confirmar la «compra», el título se añadirá a tu colección y ya podrás jugarlo como y cuando quieras. Recuerda, eso sí, que tienes solo una semana para obtenerlo (y será tuyo para siempre, claro), la promoción dura hasta el 24 de julio a las 17.00 (hora peninsular española).

Es cierto, sí, que Epic Games ya regaló anteriormente Civilization VI. Más concretamente, fue en mayo de 2021, y obviamente recomendábamos descargarlo. Pero, incluso si ya lo obtuviste en aquella ocasión, también deberías hacerte con él ahora. ¿Por qué? Pues porque en aquella ocasión Epic regalaba el juego base, mientras en en esta ocasión hablamos de la Platinum Edition, que además del mismo, también incluye las expansiones Rise and Fall y Gathering Storm, así como los siguientes seis DLCs:

Pack de escenario vikingo

Pack de civilización y escenario de Polonia

Pack de civilización y escenario de Australia

Pack de civilización y escenario de Persia y Macedonia

Pack de civilización y escenario nubios

Pack de civilización y escenario indonesios y jemeres

Así, como puedes comprobar, hablamos de una edición mucho más completa, y que servirá para darle una nueva vida a Civilization VI, incluso si ya le dedicaste unos cuantos cientos de horas a la edición básica del juego. Eso sí, si finalmente te animas, recuerda, ten cuidado con lo de «un turno más», nunca es solo uno.