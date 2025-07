Nintendo Switch 2 tiene una GPU Ampere con núcleos tensor, así que es compatible con NVIDIA DLSS. Sin embargo, por una cuestión de potencia, esta consola utiliza una versión específica que ha sido adaptada a sus capacidades, y que por tanto no se comporta exactamente igual que la versión para PC de dicho reescalado inteligente.

Esto fue confirmado por Digital Foundry, y precisamente este medio acaba de descubrir algo muy interesante, el coste de utilizar NVIDIA DLSS para reescalar juegos en Nintendo Switch 2 de 1080p a 4K. El juego en cuestión es Hitman World of Assassination, un título que fue lanzado para la generación anterior de consolas, y que no es tan exigente como un juego de la generación actual.

La diferencia media de rendimiento al jugar a Hitman World of Assassination en 1080p y hacerlo en 4K en Nintendo Switch 2, utilizando DLSS para reescalar, es de un 10%. Es un dato muy interesante, ya que confirma que el reescalado se produce desde una resolución nativa cercana a 1080p, y que la pérdida de rendimiento al utilizar esta tecnología es muy pequeña.

En sus pruebas, Digital Foundry también ha podido ver que la diferencia de rendimiento al jugar a Hitman World of Assassination en resolución 720p en Nintendo Switch 2 puede ser de más del 50%, pero que esta cifra puede cambiar mucho en función de la zona en la que se realice la medición de rendimiento.

Por ejemplo, en zonas donde hay una mayor dependencia de la GPU la mejora de rendimiento al bajar la resolución a 720p es mucho más grande, mientras que en zonas donde hay una dependencia mayor de la CPU la mejora de rendimiento al utilizar esa resolución puede caer a solo un 10%. Esto dice mucho del impacto que tiene la CPU en el rendimiento de Nintendo Switch 2.

El procesador ARM de la nueva consola de Nintendo es considerado como el cuello de botella más importante del sistema, tanto que podría acabar siendo el culpable de que Nintendo Switch 2 no reciba una versión de GTA VI, porque dicha versión sería imposible en una CPU ARM tan limitada como esta.

Lo que hemos visto en Hitman World of Assassination nos ayuda a entenderlo. Por mucho que reduzcas la resolución y la calidad gráfica llega un punto en el que el rendimiento no mejora porque el procesador hace cuello de botella. Rockstar podría utilizar una resolución muy baja en la versión de GTA VI para la consola de Nintendo, pero todo tiene un límite, y al final el procesador tiene que cumplir unos mínimos que no se pueden reducir más, salvo que cambies por completo la base del juego.