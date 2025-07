Xbox se empieza a perder lanzamientos por su derrota frente a PS5

Xbox Series X y Series S han perdido de forma bastante contundente frente a PS5. La derrota de Microsoft en esta generación ha sido todavía mayor que en la generación anterior, no solo porque PS5 casi triplica sus ventas, sino porque además en esta generación Microsoft ha lanzado dos consolas, algo que en teoría debería haberle dado ventaja.

Las consecuencias de esa derrota son claras. El futuro del hardware de Xbox está sufriendo una importante transformación, ya lo hemos visto con las ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, dos consolas portátiles que vienen de la mano de ASUS. También se está cuestionando el futuro de la Xbox de próxima generación, con rumores que dicen que no seguirá la estela de Xbox Series X, aunque esto todavía no está confirmado.

Otra consecuencia de esa derrota es que algunas desarrolladoras ya no tienen interés en lanzar sus juegos en Xbox Series X-Series S. Moon Studios, desarrolladora de No Rest for the Wicked, ha dejado caer que ahora mismo podrían centrarse en lanzar el juego en PS5 y Nintendo Switch 2 por las condiciones de mercado, y ha asegurado que tiene que «discutir cosas» con Microsoft para ver qué tiene sentido hacer con Xbox.

Es lógico. Cualquier empresa tiene como objetivo principal ganar dinero, y eso es lo que quiere Moon Studios con No Rest for the Wicked, un juego que va a ser clave para su supervivencia. Lanzarlo primero en aquellas plataformas que tienen más potencial para generar ingresos es un movimiento acertado, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran.

No Rest for the Wicked fue lanzado el año pasado en PC en fase de acceso anticipado a través de Steam. Pude probarlo, y la verdad es que tiene potencial. Su diseño artístico es espectacular y está muy cuidado, tanto que hace que parezca un juego técnicamente más avanzado de lo que realmente es, aunque es muy exigente a nivel de hardware para lo que ofrece.

Si las ventas de Xbox Series X y Series S siguen bajando es probable que otros desarrolladores decidan dejar de lanzar sus juegos en ambas consolas, y que opten por centrarse más en PS5 y Nintendo Switch 2. Con todo, Microsoft es la propietaria de muchos estudios titulares de franquicias importantes, como Bethesda y Activision Blizzard, así que al menos los juegos triple A de esas casas no se quedarán fuera de Xbox.