La CPU de NVIDIA se retrasa, no llegará hasta 2026

NVIDIA lleva tiempo trabajando en el SoC N1X, un chip que ha generado mucho interés porque representa la entrada del gigante verde en el ecosistema Windows sobre ARM. Este SoC está compuesto por una CPU ARM con 20 núcleos dividida en dos bloques, uno con 10 núcleos de alto rendimiento y otro con 10 núcleos de alta eficiencia, y tendrá también una GPU de NVIDIA basada en la arquitectura Blackwell que podría estar equipada con hasta 6.144 shaders.

Su lanzamiento estaba programado para finales de este año, pero al final se ha retrasado al primer trimestre de 2026. Según DigiTimes, una fuente que tiene contactos en la cadena de suministros de Taiwán, este retraso se debe a varias razones. La primera tiene que ver con Microsoft, y es que NVIDIA estaba desarrollando este chip para lanzarlo junto con un Windows sobre ARM de próxima generación.

Ese nuevo Windows ha sufrido retrasos, así que para NVIDIA no tiene sentido lanzar su nuevo SoC si todavía no está disponible el sistema operativo estrella que va a servirle de base. Es totalmente lógico, aunque no se han concretado las razones por las que se habría retrasado ese nuevo Windows, ni su posible fecha de lanzamiento. Puede que se trate simplemente de una actualización para mejorar el soporte y las funciones de IA, esto no queda claro por la información filtrada.

Por otro lado está el tema de la adopción de Windows sobre ARM. Esta es la versión del sistema operativo que tiene que utilizar NVIDIA NX1, ya que tiene una CPU ARM, pero la verdad es que esta plataforma no ha tenido el éxito esperado, y su tasa de adopción sigue siendo muy baja. La demanda no es buena, y aunque la narrativa del PC inteligente se ha convertido en tendencia lo cierto es que no está teniendo el impacto esperado, al menos dentro del ecosistema Windows sobre ARM.

Esto quiere decir que no es el mejor momento para lanzar un nuevo SoC con CPU dirigido a Windows sobre ARM. Las condiciones del mercado hacen que esto no sea nada recomendable, y ya sabemos que un lanzamiento en el momento erróneo puede hacer que un buen hardware acabe pasando sin pena ni gloria. Eso es precisamente lo que quiere evitar NVIDIA, y por lo que habría preferido retrasar su nuevo SoC.

NVIDIA también ha decidido aprovechar para revisar el diseño de sus SoCs N1X y N1. Ambos utilizarán el nodo N3B de TSMC (3 nm), y tendrán un procesador ARM y una GPU basada en la arquitectura Blackwell que, en teoría, podría tener hasta 6.144 shaders, la misma cifra que tiene una GeForce RTX 5070. Estas revisiones traerán cambios y mejoras a nivel de diseño, y las primeras pruebas de rendimiento que se han filtrado son bastante prometedoras.