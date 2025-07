Radeon RX 7950 XTX, así iba a ser la tarjeta gráfica de AMD para competir con la GeForce RTX 4090

Se han filtrado imágenes que demuestran que AMD iba muy en serio con la idea de lanzar una Radeon RX 7950 XTX, y es que la compañía de Sunnyvale tenía preparado hasta el sistema de refrigeración que iba a necesitar para poder alimentar dicha tarjeta gráfica. Este tiene un número de referencia y un código de barras, así que es real.

El sistema de refrigeración mantiene el diseño que vimos en la Radeon RX 7900 XTX. Esto quiere decir que cuenta con tres ventiladores sobre un radiador en color negro y las tres líneas de color rojo en el lateral, que representan la arquitectura RDNA 3. Sin embargo, este es mucho más grande, y tiene espacio para más conectores de alimentación.

La diferencia de tamaño cuando comparamos ese sistema de refrigeración con el que utilizó AMD en la Radeon RX 7900 XTX es muy grande. No solo es más largo, también es más grueso, y en general da la sensación de que su tamaño iba a ser muy parecido al de la GeForce RTX 4090, una tarjeta gráfica que se perfilaba como su máximo rival en esa generación.

AMD no iba de farol cuando dijo que había considerado la posibilidad de lanzar una rival de la GeForce RTX 4090, pero que no lo hizo porque los valores de consumo y de temperatura que iba a ofrecer esa alternativa no eran buenos. Ahora que veo este sistema de refrigeración lo entiendo todo un poco mejor.

Cómo iba a ser Radeon RX 7950 XTX

Lo primero que hay que dejar claro es que esta tarjeta gráfica iba a utilizar la GPU Navi 31. AMD no tenía otra solución disponible, era el tope de gama, así que el núcleo gráfico iba a ser el mismo que el de la Radeon RX 7900 XTX, y por tanto iba a tener la misma cantidad de shaders y las mismas especificaciones base:

6.144 shaders.

384 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

96 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos.

192 núcleos para IA de primera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps.

La gran diferencia entre la Radeon RX 7950 XTX y la Radeon RX 7900 XTX iba a estar en la velocidad de trabajo. La segunda funciona a 2.498 MHz en modo turbo, y tiene un TBP de 355 vatios (dos conectores de alimentación de 150 vatios más los 75 vatios que obtiene de la ranura PCIe).

El sistema de refrigeración de la Radeon RX 7950 XTX tiene espacio para montar tres conectores de alimentación de 8 pines, lo que nos da una alimentación máxima de 450 vatios solo de esos conectores. Si sumamos los 75 vatios de la ranura PCIe, tenemos un TBP máximo de 525 vatios.

Ese aumento de la alimentación habría permitido a la Radeon RX 7950 XTX llegar a los 3.400 MHz sin problema, ya vimos pruebas con la Radeon RX 7900 XTX funcionando a 3.455 MHz con un consumo de 400 vatios, y siendo capaz de alcanzar los 3.548 MHz con dicho consumo, aunque no podía mantenerlos de forma estable.

Con esa velocidad de trabajo la Radeon RX 7950 XTX habría sido capaz ofrecer un rendimiento más cercano al de la GeForce RTX 4090, pero con un consumo superior y generando un calor importante. No era la manera ideal de competir con ese modelo de NVIDIA, AMD lo sabía, y por eso decidió cancelar este modelo. ¿Hizo lo correcto? En mi humilde opinión, sí, sin ninguna duda.