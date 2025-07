Novedades que llegan a GeForce Now esta semana

Como cada jueves repasamos las novedades que llegan esta semana a GeForce Now, y tenemos novedades muy importantes. Entre los juegos que llegan esta semana al conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA destacan dos nuevos lanzamientos, WUCHANG: Fallen Feathers y Killing Floor 3.

WUCHANG: Fallen Feathers es un juego de acción tipo «souls» en tercera persona con tintes de rol ambientado en China que tiene un diseño artístico muy cuidado, y que hace gala de una gran calidad gráfica. Es un juego que utiliza el Unreal Engine 5, así que es muy exigente a nivel de hardware.

Si tu PC no puede moverlo tranquilo, con GeForce Now no tendrás que preocuparte por el tema de los requisitos mínimos, porque los juegos se ejecutan en los servidores de NVIDIA, y ni siquiera tendrás que instalarlo.

Killing Floor 3 es la última entrega de una franquicia muy conocida, centrada en el modo multijugador cooperativo que nos propone, una vez más, enfrentarnos a hordas de monstruos. En esta entrega la ambientación del juego nos lleva a un futuro no muy lejano, y se mantiene la apuesta por la acción frenética.

Lista completa de novedades que llegan a GeForce Now

Abiotic Factor (Nuevo en Xbox, PC Game Pass).

Wildgate (Nuevo en Steam).

WUCHANG: Fallen Feathers (Nuevo en Steam, Epic Games Store y Xbox, PC

Game Pass).

Game Pass). Killing Floor 3 (Nuevo en Steam).

Legion TD 2 ( Epic Games Store ).

Barony ( Steam ).

He is Coming (Xbox, PC Game Pass).

SUPERVIVE ( Steam ).

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ( Steam , Epic Games Store y Xbox, PC Game

Pass).

Si ya has comprado cualquiera de estos juegos tranquilo, podrás jugarlos directamente en GeForce Now sin tener que volver a comprarlos. Esta es una de las grandes ventajas que este servicio de juego en la nube ofrece frente a sus principales rivales.

En caso de que todavía no hayas probado GeForce Now puedes hacerlo de forma gratuita a través del plan con publicidad, que incluye sesiones de juego de una hora y acceso a un servidor básico. Las experiencias superiores son de pago, pero te permitirán jugar hasta en 4K a 240 FPS con RTX activado (trazado de rayos y DLSS).