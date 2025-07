El calendario no perdona, y hay fechas que conviene marcar en rojo. Hoy es 27 de julio y se acerca un punto de no retorno para los usuarios de Microsoft Authenticator que aún guardan sus contraseñas en la app. A partir del 1 de agosto, el gestor de contraseñas integrado desaparecerá por completo. No es un rumor ni un cambio parcial: si aún no has exportado tus credenciales, tienes apenas unos días para evitar perderlas para siempre, tal y como ya te adelantábamos a principios de mes.

Microsoft anunció hace ya un tiempo Authenticator dejaría de funcionar como gestor de contraseñas, y el proceso de retirada ha sido progresivo. Primero se bloqueó la posibilidad de guardar nuevas contraseñas. Más tarde, se desactivó el autocompletado. Y ahora llega el paso definitivo: el 1 de agosto, todas las contraseñas almacenadas dejarán de estar accesibles desde la app. Ese día, la función se eliminará completamente, y solo se mantendrán las passkeys y los códigos de autenticación.

La única vía para conservar esas contraseñas es exportarlas manualmente desde la app antes de la fecha límite. Microsoft ofrece una opción de exportación en la sección de autocompletado, que permite guardar los datos localmente para importarlos en otro gestor o en Microsoft Edge, si se prefiere seguir dentro del ecosistema de la compañía. Lo que está claro es que quien no lo haga antes de esa fecha perderá el acceso de forma definitiva.

Este movimiento encaja dentro del giro general hacia un futuro sin contraseñas, un paradigma en el que Microsoft ha apostado fuerte. Las passkeys, que sustituyen las contraseñas por claves biométricas asociadas a dispositivos, se presentan como la solución más segura frente al phishing y otras amenazas habituales. Pero la transición no está exenta de problemas: no todos los servicios son compatibles con passkeys, y muchos usuarios aún no están preparados para dejar atrás las contraseñas tradicionales.

Más allá del discurso de la seguridad, también hay una lectura estratégica: Microsoft quiere centralizar la gestión de credenciales en Edge, su navegador, y dejar atrás sistemas heredados como el almacenamiento de contraseñas en Authenticator. Esta simplificación técnica también fortalece su control sobre la experiencia de usuario y refuerza su ecosistema frente a rivales como Google o Apple, que también promueven el uso de passkeys en sus plataformas.

El problema, como casi siempre, es la falta de información. Muchos usuarios se están enterando del cambio con muy poco margen de maniobra, y quienes confiaban plenamente en Microsoft Authenticator como su único gestor de contraseñas ahora se ven obligados a improvisar una migración urgente. No se trata solo de mover datos: para muchos, supone revisar su seguridad digital desde cero. Es cierto, como ya indicaba al principio, que Microsoft ya lleva un tiempo informando sobre ello, pero no es menos cierto que, quizá, debería haberlo hecho con mayor insistencia y visibilidad.

Así que, si aún no has exportado tus contraseñas de Microsoft Authenticator, este es el momento. Porque el futuro será más seguro, sí, pero también más exigente. Y cuando una puerta se cierra sin previo aviso, ya no importa lo cómoda que fuera: lo importante es no quedarse atrapado dentro.

