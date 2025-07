Xbox Showcase 2025 lleva Silksong a Gamescom

Xbox Showcase siempre ha tenido algo de escaparate y algo de ritual. Cada vez que se acerca un gran evento, ese nombre resuena como una promesa. No importa cuántas veces lo hayamos visto antes: la idea de ver qué prepara Microsoft para sus próximos meses sigue generando una expectativa difícil de apagar. Y este año, Gamescom 2025 no será la excepción.

El evento se celebrará en Colonia del 20 al 24 de agosto, y Xbox ha confirmado que volverá a tener presencia física en el Hall 8 del Koelnmesse. Su stand contará con más de 50 estaciones jugables y más de 20 títulos, entre juegos de sus estudios propios y de terceros. Los asistentes podrán probar novedades para consola y PC, así como en dispositivos portátiles, destacando la presencia de la nueva generación de ROG Xbox Ally X, con Windows 11 y acceso a Game Pass.

Habrá dos emisiones en directo dedicadas al Xbox Showcase: la primera, el miércoles 20 de agosto, incluirá títulos como Grounded 2, Keeper y Call of Duty: Black Ops 7, además de una demostración del uso de la ROG Ally como plataforma de juego. La segunda, el jueves 21 de agosto, se centrará en juegos como Ninja Gaiden 4, Overwatch 2 y The Outer Worlds 2. Ambas retransmisiones comenzarán a las 15:00 CEST (hora peninsular española), y podrán seguirse a través de los canales oficiales de Xbox.

Entre los juegos confirmados para el stand presencial destacan Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, Age of Mythology: Retold, Indiana Jones and the Great Circle, Diablo IV: Vessel of Hatred, Ara: History Untold, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, S.T.A.L.K.E.R. 2, World of Warcraft: The War Within y Towerborne. La lista, aunque no definitiva, muestra un equilibrio entre producciones propias y colaboraciones estratégicas.

Pero hay un título que acapara todas las miradas: Hollow Knight: Silksong. Por primera vez desde su anuncio, se podrá jugar una demo pública del esperado metroidvania de Team Cherry. La demo estará disponible tanto en PC como en dispositivos ROG Xbox Ally X dentro del stand de Xbox. No se ha anunciado ningún acceso remoto ni versión jugable fuera del evento, lo que convierte esta oportunidad en algo excepcional para quienes puedan acudir a Colonia.

Esta demo marca el primer contacto real del público con un juego que lleva años en desarrollo y que, hasta ahora, solo había mostrado fragmentos en vídeos promocionales. Xbox ha confirmado que Silksong estará disponible en Game Pass desde su lanzamiento, previsto para algún momento antes de que termine 2025, aunque todavía sin fecha concreta. El hecho de que haya una demo lista y en exposición sugiere que el juego entra en su fase final de desarrollo.

Ver un juego así desplegarse por primera vez en una feria física me hace pensar en tiempos no tan lejanos, cuando las novedades se descubrían no por tráilers editados, sino con el mando en la mano. Silksong podría haber optado por una demo digital, por una ventana abierta al mundo desde casa, pero ha preferido el contacto directo. Tal vez porque, en el fondo, un juego así necesita respirarse, tocarse, sentirse. Y eso, en un mundo cada vez más virtual, sigue teniendo un valor insustituible.

