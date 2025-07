Microsoft Copilot será capaz de devolverte la mirada, y de mostrarte cómo se siente cuando hablas con él

El mundo de la inteligencia artificial ha crecido mucho en muy poco tiempo. Microsoft Copilot se ha convertido en una de las soluciones de IA más avanzadas y más utilizadas del mundo, pero el gigante de Redmond quiere llevarla al siguiente nivel partiendo de una premisa muy interesante: ¿y si pudieras ver cómo reacciona Copilot cuando hablas con él a través del chat?

La idea de asociar un avatar a una inteligencia artificial no es algo nuevo, pero lo que Microsoft plantea hacer con Copilot se centra más en la expresividad del avatar que en el atractivo del diseño del mismo. Si pensabas en un avatar inspirado en Cortana te vas a sentir muy decepcionado, porque para Microsoft lo importante no es la estética, sino las sensaciones que transmite.

Copilot Appearance es el proyecto con el que Microsoft quiere conseguir este objetivo. Se trata de una herramienta que «pone cara» a Copilot, y que le permite mostrar diferentes expresiones en tiempo real cuando nos comunicamos con él a través del chat. Esas expresiones reflejan diferentes emociones, incluyendo alegría, sorpresa y afecto.

Esta función se encuentra todavía en fase de pruebas, y se puede activar a través de la sección de ajustes de voz en Copilot. Si no nos aparece esa opción es porque no hemos sido incluidos entre aquellos que participarán en esta primera fase de pruebas, y que por tanto todavía no podemos utilizar esta nueva función.

¿Por qué poner cara a Microsoft Copilot?

Representar a una IA con un avatar es algo que llevamos haciendo muchos años. En el mundo de la ciencia ficción es algo tradicional, todo un clásico. Os he puesto el ejemplo de Cortana porque es uno de los más conocidos, y porque además está asociado a la franquicia Halo, que es propiedad de Microsoft, pero hay muchos más ejemplos.

En este caso, lo que Microsoft busca con ese avatar tan expresivo es mejorar la experiencia del usuario «humanizando» a la IA que está detrás de Copilot. Mustafa Suleyman, CEO de IA en Microsoft, cree que Copilot evolucionará en un «amigo real» para el usuario, y para ello es necesario que tenga ese toque de humanización y de expresividad que solo se puede conseguir con un avatar.

Dar una identidad visible, permanente y amable a Copilot es clave para facilitar esa evolución de asistente inteligente a amigo real. El ejecutivo de Microsoft destaca en su visión la permanencia de la IA pero con un enfoque más humano, y para ello habla de la posibilidad de que el avatar envejezca junto al usuario.

Con toda esta humanización sería posible reforzar el vínculo y la confianza entre el usuario y la IA, ¿pero realmente es esto necesario? La inteligencia artificial no deja de ser una herramienta al servicio de la humanidad, no un amigo o algo hacia lo que debamos mostrar sentimientos, ¿o quizá sí? Es un tema muy interesante que da para debate.