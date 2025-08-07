Cómo rinde Battlefield 6: soporta DLSS 4 y generación múltiple de fotogramas

Ya tenemos algunos datos de rendimiento de Battlefield 6, gracias al artículo que ha publicado DSOGaming. Este juego tiene unos requisitos bastante razonables para lo que ofrece a nivel técnico y gráfico, sobre todo teniendo en cuenta el excelente sistema de destrucción que incorpora, y bien que parecen funcionar también sus físicas, ya que los escombros pueden interactuar con el escenario y destruir otros elementos.

Este medio ha probado Battlefield 6 en su beta abierta utilizando dos tarjetas gráficas, una GeForce RTX 5080 y una GeForce RTX 4090, acompañadas de un Ryzen 9 7950X3D. La GeForce RTX 4090 es la más potente de las dos, y ese procesador rinde peor en juegos que un Ryzen 7 7800X3D, pero es óptimo para ambas GPUs, así que no hay cuello de botella.

Con el juego configurado en 4K y calidad máxima, utilizando DLSS 4 en modo calidad, la GeForce RTX 4090 consigue una media de 115 FPS. Con esa misma configuración, pero utilizando DLAA, el rendimiento medio es de 70 FPS, lo que significa que es posible jugar a Battlefield 6 en 4K sin reescalado a más de 60 FPS con calidad máxima.

No ha dado datos de rendimiento con la GeForce RTX 5080, pero esta suele ser entre un 10% y un 15% más lenta que la GeForce RTX 4090, así que haciendo una relación de equivalencia y aplicando directamente esos porcentajes podemos esperar una media aproximada de entre 80 y 90 FPS en 4K con calidad máxima y DLSS 4 en modo calidad, y entre 55 y 60 FPS con DLAA.

Battlefield 6 no utiliza trazado de rayos, un movimiento sorprendente dado que las entregas anteriores sí incorporaron dicha tecnología. Imagino que DICE habrá optado por no utilizarla debido al importante impacto que esta tiene en el rendimiento, y porque habría incrementado los requisitos en gran medida.

Con todo, tened en cuenta que puede que el trazado de rayos se acabe implementando posteriormente, y que su ausencia sea algo exclusivo de la beta. También cabe la posibilidad de que este se incorpore de forma limitada y que solo esté disponible en el modo campaña, algo que tendría mucho sentido, porque en ese modo importa más la calidad gráfica.

En resolución 4K es un juego exigente, pero también es muy escalable. Si tienes un PC más modesto no te preocupes, porque en 1080p y con calidad ultra (es el segundo nivel más alto de calidad gráfica) funciona sin problemas en una GeForce RTX 4060 (más de 60 FPS) sin necesidad de recurrir a NVIDIA DLSS, siempre que tengamos un procesador adecuado, como por ejemplo un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F.