Las ventas de PlayStation 5 continúan a buen ritmo y acaban de alcanzar un hito destacado, al superar los 80 millones de unidades vendidas, según informa Sony en la presentación de los últimos resultados financieros. El dato confirma el escenario conocido en consolas de sobremesa: PS5 arrasa a Xbox Series y sigue acercándose a las impresionantes cifras de PS4.

La plataforma PlayStation sigue al alza y no muestra síntomas de disminuir. En general, fue un trimestre excelente para Sony con todos los indicadores al alza. Las ventas de PlayStation 5 superaron los 2,5 millones de unidades en el trimestre, lo que ayudó a superar la barrera de los 80 millones de unidades a lo largo de su vida útil.

¿Y frente a la competencia? Aunque Microsoft no ha publicado datos concretos, las estimaciones sugieren que solo ha vendido 30 millones de unidades de Xbox Series desde su lanzamiento, una distancia sideral frente a PS5. Aquí, la Nintendo Switch 2 y su gran lanzamiento inicial es la gran rival para conseguir encabezar las ventas en esta generación.

PlayStation 5: no solo hardware

La venta de videojuegos es otra parte del negocio y Sony vendió 65,9 millones de unidades en el trimestre, con un incremento interanual del 23%. Incluso las ventas de juegos propios aumentaron de 6 millones a 6,9 millones (+15 %). La proporción de ventas de juegos digitales frente a físicos se inclinó aún más hacia lo digital, lo cual es una excelente noticia para Sony. En la plataforma de la firma japonesa han alcanzando un dato histórico: el 83% de los juegos vendidos son digitales.

El número de usuarios activos mensuales en PlayStation Network también aumentó, a 123 millones. Otro dato al alza en términos interanuales, igual que las cifras del segmento de Juegos y Servicios de Red que aumentaron un 8% interanual.

A pesar de los buenos datos de ventas de PlayStation 5 y del resto de indicadores, los ejecutivos de Sony advirtieron que están preparando un giro estratégico que podría transformar el futuro de los videojuegos. La idea es alejarse del modelo de negocio centrado en el hardware para centrarse en la creación de plataformas, comunidades y experiencias multidispositivo.

En una sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación de resultados, los dirigentes de Sony definieron estos cambios como una iniciativa a largo plazo que priorice la comunidad y la participación, por encima de las ventas de hardware. «En el negocio de los videojuegos, nos estamos alejando de un modelo de negocio centrado en el hardware hacia un negocio de plataforma que expande la comunidad y aumenta la participación», aseguró el vicepresidente Sadahiko Hayakawa.

Si este cambio estratégico se concreta, la PS6 podría no ser solo la próxima consola, sino la última de Sony. No es la primera vez que oímos algo de esto y conviene esperar a los planes de lanzamiento de la compañía.