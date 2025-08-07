Noticias
Requisitos de Ashes of the Singularity 2, promete combates entre miles de unidades
Oxide Games ha confirmado los requisitos de Ashes of the Singularity 2, la continuación de uno de los juegos que se convirtió durante años en una de las pruebas de rendimiento de referencia, porque fue uno de los primeros en utilizar de forma óptima DirectX 12, lo que le permitía hacer un aprovechamiento más óptimo de los recursos del sistema mientras trabajaba con una enorme cantidad de llamadas de dibujado.
La base de Ashes of the Singularity 2 es la misma que en la primera entrega, lo que significa que volveremos a tomar el control de un enorme ejército y que tendremos que tomar decisiones importantes en tiempo real. En este título podremos jugar en el bando de las fuerzas de la Tierra, el bando robótico AI Substrate y la coalición Post-Human, y contará con los clásicos modos campaña y multijugador.
Los campos de batalla serán enormes, y podremos controlar miles de unidades en tiempo real. A nivel gráfico el primer tráiler nos muestra una mejora sustancial frente al original, aunque no llega a ser nada revolucionario. Tampoco lo necesita, ya que en este tipo de títulos lo importante es ese equilibrio entre gráficos, espectacularidad de los combates y rendimiento.
Requisitos de Ashes of the Singularity 2
Mínimos
- Windows 11 de 64 bits.
- Procesador Intel Core i5-5300U o AMD Ryzen 5 2400G. Cuatro hilos.
- 8 GB de RAM.
- Tarjeta gráfica Radeon RX 480 o GeForce GTX 970.
- 4 GB de VRAM.
- DirectX 12.
Con estos requisitos el juego debería funcionar en 1080p con calidad baja. Obvia decir que son muy asequibles, ya que ese hardware nos lleva de vuelta a 2014, fecha de lanzamiento de la GeForce GTX 970.
Recomendados
- Windows 11 de 64 bits.
- Procesador Intel Core i5-6400 o AMD Ryzen 5 3600. Seis núcleos.
- 16 GB de RAM.
- Tarjeta gráfica Radeon RX Vega 64 o GeForce GTX 1080 Ti.
- 8 GB de VRAM.
- DirectX 12.
Estos requisitos deberían ser suficiente para mover el juego en 1080p con calidad alta. Es importante destacar un error grave de equivalencia en CPU, ya que el Ryzen 5 3600 tiene 6 núcleos y 12 hilos y rinde mejor que el Core i5-6400, que solo tiene 4 núcleos y 4 hilos. Su equivalencia más cercana sería un Intel Core i7-8700.
En la equivalencia gráfica tenemos otro error, porque la Radeon RX Vega 64 tiene como equivalencia más cercana a la GeForce GTX 1080.
Todavía no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de Ashes of the Singularity 2, así que no sabemos si llegará este año o si se acabará retrasando a 2026.
