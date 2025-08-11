Noticias
AVM cambia de nombre: a partir de ahora se llama FRITZ!
La empresa alemana AVM, especializada en soluciones de red y comunicaciones, ha confirmado un movimiento muy importante para su presente y su futuro: un cambio de nombre. A partir de ahora, la compañía se llamará FRITZ!, un nombre que os resultará muy familiar, y es lógico, porque es el que han venido utilizando en sus productos desde hace muchos años.
¿Por qué cambia de nombre a FRITZ! y por qué en este momento?
Es una buena pregunta. El cambio de nombre se debe, simplemente, a una cuestión de marca y de reconocimiento y valor de la misma. La marca AVM siempre ha quedado en segundo plano frente a FRITZ!, algo que es totalmente normal porque esta última es la que se ha utilizado en la cara más visible de la empresa, sus productos.
Según los datos que tiene AVM la marca FRITZ! tiene un reconocimiento en Alemania de un 80%, un valor muy alto que contrasta con el porcentaje mucho más bajo de la marca AVM. Por esa razón, la compañía alemana ha decidido cambiar de nombre y abrazar por completo la primera marca.
A partir de ahora, la compañía alemana se centrará en unificar su valor de marca alrededor de FRITZ!, lo que le permitirá adoptar una denominación uniforme y mucho más clara para clientes y también para sus socios.
¿Qué implica esto para mí como consumidor?
Pues te alegrará saber que no supone nada más allá de un simple cambio de nombre. Como cliente no te afecta en nada, y de hecho tiene una connotación positiva, porque al unificar nombre de empresa y marca de productos bajo el nombre FRITZ! te resultará más fácil saber en todo momento que el producto que vas a comprar es de la conocida compañía alemana.
Personalmente me parece todo un acierto, porque incluso en conversaciones con instaladores de redes cuando les hablaba de los productos de AVM no todos identificaban la marca al instante. Sin embargo, era decir FRITZ!Box y listo, no había ni uno que no supiera de qué le estaba hablando.
Este cambio de marca es inmediato, y ya podemos verlo aplicado tanto en las redes sociales de la empresa como en sus páginas de soporte y de información sobre sus productos. Ya sabéis, a partir de ahora AVM pasa a ser FRITZ!.
