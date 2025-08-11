El portátil barato de Apple costará 599 dólares, podría llegar este año

Fuentes dentro de la cadena de suministros de Taiwán han contado a DigiTimes que el portátil barato Apple podría entrar en producción durante el tercer trimestre de este año, lo que significa que su lanzamiento podría producirse entre finales de 2025 y principios de 2026.

Ya hemos hablado anteriormente de este portátil de Apple. En su momento os dijimos que su precio sería inferior a los 1.000 dólares-euros, y vimos algunas de sus posibles especificaciones, pero no teníamos tan claro el posible precio de este equipo.

Según las últimas informaciones, el portátil barato Apple podría costar 599 dólares (sin impuestos), una cifra que, al convertirla en euros, se transformaría en 513,95 euros. Si aplicamos el 21% de IVA correspondiente tenemos un total de 621,87 euros, lo que me lleva a pensar que, haciendo un redondeo al alza, su precio podría ser de entre 649 y 699 euros en España.

¿Qué sentido tiene un portátil barato de Apple?

El objetivo de Apple con este equipo es mejorar su cuota de mercado en el sector portátil, y sus ingresos. Este portátil de bajo coste podría ser un producto muy rentable para Apple, y no solo por el dinero que generaría por unidad vendida, sino también por los ingresos que obtendría la compañía a través de sus servicios durante la vida útil de equipo.

Con un portátil de entre 649 y 699 euros en Apple abrirían brecha en un nuevo mercado donde podrían generar muchísimo interés. Este portátil de bajo coste podría tener un gran impacto y robar una gran cantidad de cuota de mercado a otros fabricantes. No debemos olvidar que una gran mayoría de los consumidores suele invertir menos de 1.000 en la compra de su nuevo ordenador portátil, y que por tanto ese nivel es uno de los más concurridos, y de los más competitivos.

El abanico de consumidores a los que apuntaría Apple con ese portátil barato sería enorme: profesionales diversos, usuarios domésticos con presupuestos ajustados, estudiantes de instituto y de universidad y otros perfiles que necesitan equipos con un precio de partida asequible y un buen nivel de autonomía.

Posibles especificaciones: autonomía por bandera

Se rumorea que el nuevo portátil barato de Apple podría estar equipado con una pantalla de 12,9 pulgadas, lo que significa que sería un poco más pequeño que el MacBook Air, que tiene un panel de 13,6 pulgadas.

Este equipo no tendrá un SoC serie M de Apple, sino que montará, en teoría, un chip A18 Pro, el mismo SoC que montan los iPhone 16 Pro y Pro Max. Tiene una CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de bajo consumo), así que está muy por debajo del SoC M4 del MacBook Air, que tiene 10 núcleos (cuatro de alto rendimiento y seis de bajo consumo).

Debería estar configurado con 16 GB de memoria unificada, y esperamos que su unidad de almacenamiento sea un SSD con al menos 256 GB de capacidad. Puede que este equipo tenga configuraciones diferentes, y que esté disponible en versiones con más memoria y más capacidad de almacenamiento.

También se ha rumoreado que Apple podría lanzar este portátil con 8 GB de memoria para mantener el precio de venta en esos niveles tan bajos, pero un portátil con esa cantidad de memoria estaría muy limitado, y ofrecería un valor mucho menos interesante.