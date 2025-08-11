La beta abierta de Battlefield 6 lanzada este fin de semana ha superado todas las expectativas, con más de medio millón de jugadores simultáneos en Steam y un análisis preliminar del juego que, aún con los fallos habituales de un juego sin terminar, ha gustado mucho en la comunidad.

El pico de 521.079 jugadores simultáneos en Steam han establecido un nuevo récord para la franquicia Battlefield y ha logrado superar los 491.670 jugadores que la franquicia rival Call of Duty consiguió como máximo hace tres años con el Modern Warfare 2. En este punto hay que aclarar que los Battlefield anteriores se lanzaron bajo la plataforma propietaria de EA, por lo que no es posible la comparación directa con Steam. Además, se trata de una beta abierta (gratuita), por lo que habrá que esperar si el éxito se repite cuando los usuarios hayan tenido que pasar por caja para comprar la versión final abonando 69,99 dólares.

En todo caso el dato de usuarios simultáneos es impresionante. La beta abierta de Battlefield 6 sitúa al título en el puesto 18 de la lista oficial de jugadores de Steam. Puede no parecer mucho, pero hay que tener en cuenta que aparte de Counter Strike y dos Battle Royale (PUBG y Apex Legends) es el FPS mejor clasificado. Y lo más importante: supera a su verdadero rival que no es otro que CoD.

La beta abierta de Battlefield 6 promete competencia

La batalla entre Call of Duty y Battlefield por la supremacía de las grandes franquicias del género de disparos multijugador viene de tiempo atrás, desde comienzos de siglo. Con el lanzamiento sucesivos de nuevas entregas, la popularidad de CoD fue creciendo al tiempo que la del Battlefield disminuía. Pero nada dura para siempre…

Call of Duty ha abusado de las microtransacciones para obtener paquetes cosméticos llamativos, planos de armas y máscaras de operador, lo que ha dejado a la comunidad de jugadores confundida sobre el futuro de la franquicia. Y la reciente presentación de Black Ops 7 ha generado respuestas negativas de un buen número de jugadores a los que no gustan la transformación de la franquicia.

Frente al próximo CoD, la beta abierta de Battlefield 6 ha mostrado una experiencia FPS bastante pulida y a gran escala con un juego realista inspirado en las mejores entregas de la franquicia. Vuelta a lo básico que es lo contrario que parece están haciendo en CoD. El ex-CEO de Blizzard, Mike Ybarra, apunta a ello y ha publicado en X que «Battlefield aplastará a CoD este año. Pero la verdadera victoria es que CoD dejará de ser flojo, y todos tendremos mejores juegos FPS gracias a ello».

Por supuesto, el lanzamiento de la beta abierta de Battlefield 6 no ha sido perfecto y (además de la espera para entrar por el altísimo número de jugadores) se han sufrido fallos en animaciones o en las texturas, parpadeos en pantalla o falta de equilibrio en la potencia de unas armas contra otras. Todo mejorable antes del lanzamiento.

Battlefield 6 apunta muy, muy bien, y contrasta con la apatía que siguió al lanzamiento del Battlefield 2042, una entrega fallida. La versión final se lanzará el 6 de octubre de 2025 para PC y consolas, pero todavía podrás probar el juego con otro fin de semana de apertura de la beta pública, del jueves 14 al domingo 17 de agosto.